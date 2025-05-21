Economía
Roberto Barros: «Esta es la situación más incierta que hemos vivido, pero volveremos»
El director de Internacional de la Cámara de Tarragona agradece el acompañamiento de la embajada española
«Esta es la situación más incierta que hemos vivido, pero volveremos» con estas palabras, Roberto Barros, director de Internacional de la Cámara de Tarragona ha querido transmitir determinación y confianza a pesar del susto vivido recientemente a Libia. La misión comercial liderada por la institución quedó atrapada durante cuatro días en la capital del país, Trípoli, a causa de enfrentamientos entre grupos paramilitares.
La delegación, formada por cinco empresarios catalanes y cuatro más del resto del Estado, tuvo que permanecer confinada en un hotel por seguridad antes de ser evacuada con éxito. A pesar de la tensión, la Cámara asegura que las reuniones previstas se pudieron hacer y que el balance de la misión es «provechoso».
Barros, asegura que las empresas que fueron a Libia y que se quedaron atrapadas en medio de un conflicto con milicias «siguen pensando en volver». «Creen que hay mucho negocio allí y que eso ha sido una incidencia», ha argumentado.
El responsable dice en un vídeo enviado a los medios de comunicación que ellos son los que tienen «más experiencia» en el continente africano y que no ve «ninguna razón» para no volver el próximo año. Barros ha explicado que en ningún momento se sintieron «amenazados» y que pudieron hacer el «trabajo» que querían hacer. También ha agradecido el acompañamiento por parte de la embajada española y ha insistido en que nadie podía «prever» lo que pasó.