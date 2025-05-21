ERC denuncia la promoción del belicismo y el nacionalismo español en las escuelas tarraconenses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona denuncia la vinculación del éxito académico de alumnos de secundaria y Bachillerato a la exaltación del nacionalismo español y del belicismo. Los republicanos alertan de que hay centros educativos de la ciudad y de otros lugares de Cataluña y del Estado, como el Colegio Santa Teresa de Jesús de Tarragona, que se han adherido al concurso ‘Carta a un militar español’ y que premian la participación con un aumento de la nota. Los republicanos hacen pública esta queja después de que varias familias del centro tarraconense les hayan puesto de manifiesto su malestar ante este certamen y que tengan miedo de querer decirlo públicamente para no quedar estigmatizadas.

«No podemos permitir que se asocie el rendimiento académico de nuestros hijos a la exaltación militar españolista y de valores totalmente ajenos a una formación educativa adecuada y responsable», expone el portavoz adjunto, Xavi Puig, quien añade que «este certamen atenta contra la libertad de pensamiento y de expresión de los alumnos» y se pregunta si «¿se puede enviar una carta al militar para denunciar el papel del ejército?».

Además, las bases del concurso, impulsado desde hace años por el Ministerio de Defensa, indican que la carta tiene que estar escrita en castellano. «Este no es el mensaje que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. La educación tiene que fomentar el pensamiento crítico, la paz y la convivencia no la sumisión a valores militares», lamenta Puig quién expresa que «todo es una forma de coerción sobre el alumnado».

Los republicanos consideran que una cosa es explicar las funciones del ejército y de los cuerpos policiales, en el marco de los estados modernos, y otra de muy diferente, es hacer apología militar y cribar los alumnos según su pensamiento y sus sentimientos. Desde el grupo municipal se preguntan por qué no se hace una carta a un médico, una bombera o a los vecinos y el voluntariado de Paiporta.

Desde de ERC exigen en el Ayuntamiento de Tarragona y al Departament d'Educació que velen para que los centros educativos no se conviertan en espacios de propaganda militarista. «La promoción de este tipo de actividades, y más todavía cuando se premian con mejoras de notas, atenta contra los principios de una educación democrática y plural», ha destacado Puig.

Los republicanos defienden que la participación en concursos de este tipo no puede estar vinculada a ningún tipo de ventaja académica. «Nos preocupa profundamente que el alumnado pueda sentirse presionado a participar en actividades de este tipo para obtener una mejor nota. Eso distorsiona el sentido de la evaluación y vulnera el derecho de las familias a una educación plural y no adoctrinadora», ha defendido el portavoz adjunto.