La calle Ernest Lluch pasa a ser de doble sentido de circulación

El Ayuntamiento de Tarragona ha impulsado cambios de circulación en diferentes puntos del barrio del Miracle y el entorno de la Arrabassada durante los últimos meses. La última modificación ha sido en la calle Ernest Lluch, que, desde hace unos días, ha pasado a ser de doble sentido para el tránsito rodado. Hasta ahora, los coches sólo podían entrar por el paseo Rafael Casanova y salir por la calle Montserrat Roig i Fransitorra. Con esta variación, los vehículos ya pueden hacerlo por ambos lados.

También se ha eliminado el pasillo de peatones provisional que estaba pintado en el lado derecho de la hilera de aparcamiento y esta zona de estacionamiento se ha movido a la otra parte de la calzada, para poder acceder a los coches desde la acera donde se encuentran los edificios. La consejera de Movilidad, Sonia Orts, señala que este cambio en calle Ernest Lluch facilita el acceso a la playa del Miracle, el Puerto, el Serrallo y la Part Baixa «evitando la Vía Augusta», espacio muy concurrido en horas punta.

Además, el doble sentido de circulación «mejora» la movilidad de los vehículos que salen de los dos centros comerciales que hay en torno a esta calle, el Mercadona y el Aldi; así como la de los mismos vecinos de la zona. Igualmente, Orts remarca otros «aspectos positivos», como el cambio de ubicación del aparcamiento «permite realizar un uso más eficiente de la vía pública». Estas modificaciones también implican una «mejora paisajística», ya que «la línea de vehículos no tapan la zona ajardinada y da una sensación de más amplitud en la calle».

El paseo marítimo Rafael Casanova también ha sufrido cambios en el tramo comprendido entre el Fortín de Sant Jordi y la playa del Miracle, a la altura de la calle Maestra Benaiges; donde se ha construido un nuevo carril bici. En este caso, al contrario que en Ernest Lluch, la vía ha pasado a de ser de doble sentido a tener un único carril de bajada dirección Puerto. Durante estos meses, sin embargo, los vehículos no pueden circular, ya que esta zona está cortada por las obras de demolición del mamotreto.

Todas estas modificaciones se han llevado a cabo después de que el departamento de Ingeniería de Caminos haya estudiado el entorno de estas calles y haya concluido que «lo más conveniente para la seguridad vial y garantizar la movilidad» es aplicar estas variaciones.

Otras alteraciones

A finales del año pasado, el Ayuntamiento recibió un escrito de queja firmado por unos 200 vecinos del barrio del Miracle, molestos por los cambios de circulación ocasionados por el nuevo carril bici del paseo Rafael Casanova. El principal reclamo era mantener los dos sentidos, de subida y de bajada, en la calle Mestre Benaiges, ya que inicialmente se había previsto la eliminación de uno de los carriles. El consistorio tarraconense aceptó la propuesta y también encontró una solución conjunta con los vecinos para las calles Robert d'Aguiló y Passatge del Sol.