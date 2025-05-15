Los trabajadores de la Limpieza de Tarragona se plantan: «Si nada cambia, haremos huelga a partir de Sant Joan»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Después de la verbena de Sant Joan del año pasado, a las 4.30 horas, el Ayuntamiento de Tarragona preparó un dispositivo especial de limpieza que recogió 18.500 kilogramos de basura en la zona de playas. Este año, sin embargo, el consistorio quizás no lo podrá organizar porque los trabajadores de la brigada harán huelga. «Si nada cambia hoy en la reunión con el gobierno municipal, empezaremos a organizar una huelga indefinida a partir de Sant Joan», expresa Luis Blanco, presidente del comité de empresa.

FCC, la empresa que presta el servicio en régimen de continuidad, y el comité comparecieron ayer ante el Tribunal Laboral de Cataluña. El encuentro acabó sin acuerdo, pero las dos partes pactaron volver al tribunal el día 23 de este mes. «Hemos estado debatiendo, pero la empresa y el Ayuntamiento siguen en la misma línea», indica Blanco.

FCC mueve ficha a medias

Ahora bien, FCC movió ficha a medias. «Hemos propuesto que nosotros nos podemos hacer cargo de los costes del nuevo convenio hasta este mayo. Porque entendemos que después el Tribunal Catalán de Contratos resolverá sobre el nuevo contrato de la limpieza y nos liberaremos de esta responsabilidad. Ahora bien, no podemos llegar a ningún acuerdo si no es validado por escrito por el consistorio», explica Miguel Angel Quero, director territorial de la compañía. Una solución que no convence a los trabajadores. «No sabemos ni si es una medida legal, si se puede hacer. Nosotros vemos que FCC pasa, que el Ayuntamiento pasa y que tenemos que hacer alguna cosa», indica Blanco.

Hoy por la mañana se reunirán el alcalde Rubén Viñuales y la consejera de Limpieza Sonía Orts con el comité de empresa. Sin embargo, si no hay novedades, el gobierno municipal mantendrá su postura y defenderá que como administración no puede entrar en esta negociación laboral ni puede aprobar o suspender un convenio. En una carta de respuesta a FCC, el consistorio expuso a la compañía que «se tiene que hacer responsable en relación a actuaciones que puedan distorsionar los derechos y obligaciones de la futura empresa adjudicataria». Precisamente, esta es una de las preocupaciones de FCC, ya que no quiere tener que asumir consecuencias legales o reclamaciones a futuro de la compañía que la suceda.

«Han tocado hueso »

Con todo, las posturas obstinadas de unos y otros no hacen prever un acuerdo fácil. Y delante tienen un comité de empresa más unido que los últimos años, ya que UGT y USOC han llegado a un acuerdo por el convenio y han limado sus discrepancias. «Han tocado hueso porque estamos unidos. Son todos los delegados, toda la plantilla. En otras ocasiones, se podían organizar huelgas pero no estaban todos los sindicatos de acuerdo. Ahora sí», expone al presidente del comité de empresa. En la misma línea, desde de USOC expresan que «antes de dar el paso, queremos escuchar el Ayuntamiento». «Pero si no hay novedades, tendremos que apostar por medidas de presión para que los compañeros dispongan del incremento que merecen», añaden.

El comité de empresa no puede convocar una huelga oficialmente mientras está en un proceso en el Tribunal Laboral. «Lo respetaremos. Pero si tenemos que ir trabajando y haciendo cajas de resistencia, por ejemplo, lo haremos. Los compañeros se tienen que mentalizar. Es un problema con una muy fácil solución y nos están llevando al extremo», lamenta Blanco. Empieza la cuenta atrás por llegar a un acuerdo. Y Sant Joan se acerca.

