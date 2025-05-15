Tarragona prevé sumar un millar de viviendas de protección oficial en los próximos cinco años

El Ayuntamiento ha inscrito en el registro de la Generalitat de Catalunya algunos solares municipales del centro de la ciudad, como el de la avenida Vidal i Barraquer número 30.Diario Más

El Ayuntamiento de Tarragona prevé la construcción de un millar de viviendas de protección oficial (HPO) en los próximos cinco años. El consejero de Urbanismo y presidente de SMHAUSA, Nacho García Latorre, presentó ayer los nueve solares municipales que ha inscrito el consistorio en el registro a la convocatoria de reserva pública de suelos impulsada por la Generalitat. A través de esta iniciativa, la administración autonómica pretende construir 50.000 pisos de alquiler social en toda Cataluña antes de 2030.

«La vivienda es uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, sobre todo la gente joven,» señaló el tercer teniente de alcalde, quien afianzó el «compromiso» del Ayuntamiento para «garantizar el derecho y el acceso a una vivienda digna a cualquier persona». García Latorre destacaba que el consistorio invirtió un millón de euros en la compra de pisos «a través del tanteo y retracto» para destinarlos a alquiler social y que este año se destinará el doble de dinero. Sin embargo, recordaba que actualmente se están construyendo 192 pisos de protección oficial al PP-10, junto a Campclar.

En estos, se añadirán los 827 que se podrán edificar, como máximo, en los nueve solares que el Ayuntamiento ha inscrito en el registro de la Generalitat. El presidente de SMHAUSA remarcaba que las fincas están «repartidas por toda la ciudad» para evitar que todas las viviendas sociales que se creen se concentren en Ponent, como había estado pasando hasta ahora.

Ubicaciones repartidas

Al principio de abril, después de la primera Comisión Bilateral entre el Gobierno catalán y el Ayuntamiento, el consistorio ya anunció la cesión de cinco solares para la construcción de unos. Finalmente, el consistorio ha inscrito cuatro más. Algunos de estos están situados en la zona del PP-10. Se trata de la finca M5-A, que es propiedad de SMHAUSA, y el M5-B, que pertenece a la Generalitat, donde se podrían hacer 87 y 150 viviendas, respectivamente. Ambas se encuentran en el número 3 de la calle Virginia Wolf. El otro terreno disponible es elM6-E, situado en la plaza Antònia Pentinada y que también es propiedad del servicio municipal de vivienda, que permitiría la creación de 65 pisos sociales.

Hay un último solar a Ponent, en el número 13 de la calle de Acceso a la Floresta, donde se pueden construir hasta 231 viviendas. En este caso, el Ayuntamiento está la propietaria. También lo es de un solar de la Parte Baja, en la calle Floresví Garreta número 6, donde se podrían crear 65 viviendas. SMHAUSA también ha cedido un terreno del Vall de l'Arrabassada, situado número 27 de la calle Joan Fuster, donde se pueden construir 65 pisos de alquiler social.

Igualmente, se ha inscrito un solar ubicado a Pont i Gol, que es de la misma Generalitat y permitiría la creación de hasta 119 viviendas. Finalmente, el Ayuntamiento ha ofrecido la finca municipal de la avenida Vidal i Barraquer, que podría acoger 80 pisos, y otra de la calle Calderers, en la Parte Alta, donde se podrían construir cinco. El consejero García Latorre explicaba que estos dos solares los podría desarrollar la Generalitat, que se prevé que haga licitaciones conjuntas para impulsar la construcción de HPO en diferentes solares del país al mismo tiempo.

Con respecto a las promociones que están a cargo del Ayuntamiento de Tarragona, el consejero de Urbanismo señalaba que todavía se tiene que «definir» cómo se costearán las obras. Ya puedes ser a través de fondos propios o por las vías de financiación que ha abierto a la Generalitat. El pasado marzo, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anunció que la conselleria de Vivienda había activado 500 MEUR para ejecutar este plan que prevé la creación de 50.000 viviendas públicas por toda Cataluña.