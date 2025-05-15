El Petit de Cal Eril actuará en el Festival Camp de Mart

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Petit de Cal Eril actuará este verano en Tarragona. Lo hará el miércoles 23 de julio a las 21 h en un concierto en el Refugi 1 del Moll de Costa. Esta actuación se suma así a los otros espectáculos ya anunciados dentro de la programación prevista para este verano enmarcadas en el Festival Camp de Mart.

El Petit de Cal Eril es un proyecto musical con una gran trayectoria y consolidado en la escena musical catalana. Presenta un estilo de folk, pop psicodélico y rock experimental con un toque de autor. Después de tres años de inactividad, este verano devuelven en los escenarios con la gira de su nuevo disco Eril, Eril, Eril, presentado el pasado 8 de mayo en un acto en colaboración con el Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona Mèdol, un día antes del estreno al público general.

Las entradas por el concierto del próximo 23 de julio en el Refugi 1 del Moll de Costa ya están en venta en la web entrades.tarragona.cat y en las taquillas del Teatro Tarragona.