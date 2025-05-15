La misión comercial tarraconense atrapada en Libia ya está en el aeropuerto a punto para ser repatriada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les nueve personas que forman parte de la expedición comercial organizada por la Cámara de Comercio de Tarragona que llevan dos días atrapados en Trípoli (Libia) a causa de un conflicto con milicias han empezado el proceso de repatriación. En un vídeo facilitado por el ente cameral este jueves por la noche, su director de Internacional, Roberto Barros, ha explicado que ya son en el aeropuerto a punto para salir del país africano. Barros ha reiterado que se encuentran bien de salud y ha agradecido el trato recibido por la embajada española en el Líbano. Asimismo, a pesar del incidente, ha afirmado que las ocho empresas que han participado en la expedición están "satisfechas, han hecho muy buenas reuniones y están contentas con las posibilidades que ofrece el país".

Así, tal como ha detallado Barros, las compañías piensan en volver a Libia "si el ambiente no se enrarece". Aparte, ha destacado "la hospitalidad" de los interlocutores libios, que "se han preocupado por la situación" y han velado para que no tuvieran ningún problema. "Ha sido complicado pero al final ha salido bien", ha asegurado.

El grupo había quedado atrapado en un hotel de Trípoli en medio del conflicto con milicias que vive el país. Habían llegado el lunes y las hostilidades en la zona los obligaron a confinarse unas horas al sótano del hotel por razones de seguridad. Posteriormente, ya este miércoles por la mañana, pudieron volver a las habitaciones y más tarde pudieron ser trasladados a la embajada española en Trípoli, donde han pasado la última noche.

Según explicó el ente cameral tarraconense, los afectados son ocho exportadores -cuatro catalanes y cuatro del resto del Estado- y el director de Internacional de la Cámara, Roberto Barros. En el establecimiento había huéspedes de diferentes nacionalidades protegidos por la policía diplomática libia. Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron que constan 160 ciudadanos españoles en Libia, la mayoría de familias hispano-libias que en el pasado han rechazado ser evacuadas en caso de conflicto. También indicaron que la embajada está en contacto permanente con 45 españoles que se encuentran en el país por motivos laborales, casi la mitad de los cuales acogidos en la residencia del embajador, y el resto en hoteles.

Misión comercial

Tal como informó este martes a la cámara en palabras del mismo Barros, "Libia es un mercado bastante atractivo para las empresas españolas gracias a la demanda, centrada sobre todo en la reconstrucción, por lo cual los productos y servicios relacionados con materiales de construcción, alimentación, mobiliario, menaje del hogar, ferretería, derivados del petróleo..., son muy apreciados". "Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años el acceso al país ha sido complicado, eso explica que ahora las oportunidades de negocio sean destacables y los exportadores sean muy bienvenidos", remarcó Barros.

Les misiones internacionales de la Cámara de Comercio de Tarragona son habituales. En los próximos meses tienen proyectadas en el África y América. Este mayo ha previsto un viaje a Zambia y Zimbabue; en junio en Etiopía, Cabo Verde, Venezuela, Costa de Marfil y Ghana; y a Camerún, Gabón, Madagascar, Mauricio y Reunión en septiembre.