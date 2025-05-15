El Ayuntamiento y la Generalitat acuerdan la recepción de las pistas deportivas de la Ciutat del Repòs

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha firmado la resolución por la que se determinan los usos previstos por antigua recepción y las pistas deportivas de la Ciutat del Repòs i de Vacances de Tarragona. Este es el paso previo para poder firmar la mutación demanial que hará que estos equipamientos pasen a ser titularidad municipal. La intención del gobierno municipal es convertir la antigua recepción de las instalaciones en un centro cívico, integrado en la red municipal de centros cívicos, y que las pistas se conviertan en equipamientos deportivos plenamente operativos.

En mayo del año pasado, el Ayuntamiento solicitó la mutación demanial de la antigua recepción de la Ciudad Residencial, y en septiembre se añadió a la petición las pistas deportivas. Posteriormente, la Dirección General de Patrimonio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya pidió al Ayuntamiento que determine los usos previstos para estos equipamientos y que es el paso previo para poder materializar la mutación demanial.