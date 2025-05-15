Tarragona
El Ayuntamiento y la Generalitat acuerdan la recepción de las pistas deportivas de la Ciutat del Repòs
El gobierno municipal quiere convertir la antigua recepción de las instalaciones en un centro cívico
El Ayuntamiento de Tarragona ha firmado la resolución por la que se determinan los usos previstos por antigua recepción y las pistas deportivas de la Ciutat del Repòs i de Vacances de Tarragona. Este es el paso previo para poder firmar la mutación demanial que hará que estos equipamientos pasen a ser titularidad municipal. La intención del gobierno municipal es convertir la antigua recepción de las instalaciones en un centro cívico, integrado en la red municipal de centros cívicos, y que las pistas se conviertan en equipamientos deportivos plenamente operativos.
En mayo del año pasado, el Ayuntamiento solicitó la mutación demanial de la antigua recepción de la Ciudad Residencial, y en septiembre se añadió a la petición las pistas deportivas. Posteriormente, la Dirección General de Patrimonio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya pidió al Ayuntamiento que determine los usos previstos para estos equipamientos y que es el paso previo para poder materializar la mutación demanial.