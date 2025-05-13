Tarragona tiene un déficit estructural de 1.000 enfermeras, según CODITA

Imagen del punto de información instalado en la Rambla Nuova con motivo del Día Internacional de las EnfermerasRedacción

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Más plazas, más cargos de responsabilidad, más competencias y más reconocimiento. Estas son las reivindicaciones históricas que volvieron a poner encima de la mesa las enfermeras tarraconenses ayer, 12 de mayo, con motivo del Día Internacional de las Enfermeras.

Según el Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona (CODITA), la demarcación arrastra un déficit estructural de mil profesionales. Además, en los próximos años se prevé la jubilación de 800 enfermeras más.

«Les direcciones de enfermería nos dicen que necesitan gente, pero sin presupuestos para crear nuevas plazas tienen las manos atadas», lamentó Gerard Mora, secretario de CODITA. «Estamos muy por debajo de las ratios europeos y eso repercute en la salud de la población», añadió.

El colegio instaló ayer en la Rambla Nova un punto informativo con consejos de salud, encuestas, y actividades divulgativas. Se trata de una campaña estatal, Pregunta a tu enfermera, organizada por el Consejo General de Enfermería de España.

«La idea era hacer una acción en un lugar estratégico como la Rambla Nova para captar la atención y que la gente conozca una pizca mejor nuestra profesión», explicó Mora. «Muchos pacientes crónicos saben muy bien qué hace una enfermera, pero el resto de la población todavía tiene una visión muy técnica y limitada de nuestro trabajo», señaló.

Así y todo, apuntó, a menudo no es la ciudadanía quien infravalora la profesión, sino que se trataría de una problemática sistemática. «Sólo un 3% de enfermeras tienen cargos de responsabilidad. Necesitamos estar donde se toman las decisiones», denunció.

También reivindican ser reconocidas dentro del grupo profesional A1, así como el despliegue efectivo de las especialidades y la prescripción enfermera «Tenemos siete especialidades reconocidas, pero no se crean las plazas correspondientes. Les enfermeras especialistas acaban haciendo tareas de generalista», criticó Mora.

«Y con respecto a la prescripción, tenemos las competencias y formación necesarias, pero todavía falta el último paso legislativo para poder aplicarlo plenamente», concluyó.