Junts descarta entrar en el gobierno de Tarragona y el PSC continuará el mandato en solitario

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Fumata negra en el Ayuntamiento de Tarragona: Junts per Catalunya no entrará en el gobierno con el PSC. Ambas formaciones habían llegado a un entendimiento para ampliar al ejecutivo municipal, pero los juntaires han decidido hacer marcha atrás y mantenerse en la oposición. Así lo anunciaba ayer el portavoz del grupo, Jordi Sendra, quien señalaba que los «riesgos» y las «negatividades» de un pacto de coalición con los socialistas han pesado más que los posibles beneficios.

Desde hace un año, se ha estado especulando sobre un posible pacto de gobierno Junts-PSC. «De las conversaciones informales se pasó a una primera reunión formal con el alcalde, Rubén Viñuales, el otoño pasado», explicaba Sendra. En este encuentro, la formación soberanista puso sobre la mesa sus condiciones para entrar al ejecutivo, entre las cuales destacaba la creación de una consejería de Lengua Catalana. El portavoz juntaire aseguraba que, dos meses después, el alcalde respondió a esta propuesta y se llegó a «un acuerdo».

Sendra afirmaba que, a raíz de este acuerdo, quiso pedir consejo a «referentes personales y líderes» de su partido. Entre otros, el presidente local de Junts en Tarragona, Marc Giménez, el Secretario General, Jordi Turull, y el presidente Carles Puigdemont. Después de un tiempo de reflexión, acabó decantándose para no entrar al ejecutivo tarraconense. «Corríamos el riesgo de perder nuestra identidad y quedar disueltos dentro del gobierno del PSC y su proyecto político porque tienen el triple de consejeros que nosotros», exponía al portavoz municipal. «Tendríamos que asumir sus decisiones, perdiendo nuestra independencia», decía también.

Además, señalaba que «no estaría garantizada la estabilidad que necesita Tarragona», ya que sólo sumarían 12 ediles de los 14 necesarios para tener mayoría. «No queremos depender de los dos consejeros no adscritos procedentes de Vox», señalaba. Aunque el grupo liderado por Jordi Sendra tenía «carta blanca» por parte de Puigdemont y la ejecutiva nacional para cerrar un pacto de gobierno con el PSC en Tarragona, las «discrepancias» entre Junts y el PSC en el Parlament de Catalunya han sido una razón de peso para que no se haya acabado produciendo. En este sentido, el portavoz municipal criticaba que «el proyecto del PSC es el del presidente Salvador Illa con una agenda descatalanizadora».

Sin embargo, Sendra agradeció la «predisposición y voluntad» de Viñuales, quien llevó personalmente las negociaciones con Junts para ampliar el gobierno. «Entiendo su decepción, pero sabe que en los temas de ciudad siempre nos tendrá de aliados», concluía el edil, quien destacaba que «desde la oposición hemos demostrado que somos capaces de hacer un trabajo excelente». «Hemos conseguido más cosas que otros grupos con más representación», añadía.

«Trabajar como hasta ahora»

La portavoz del gobierno socialista, Sandra Ramos, también atendió los medios y aseguró que respetan «completamente» la decisión comunicada por el consejero Sendra y que, en ningún caso, ha supuesto una decepción. Una vez descartado el pacto con Junts, el ejecutivo municipal seguirá trabajando como hasta ahora buscando los apoyos que necesitamos entre los grupos la oposición», a los cuales ha agradecido su «actitud colaborativa». «Con todos, menos Vox, hemos llegado a acuerdos», apuntaba.

Ramos recordó que, desde un principio, la voluntad ha sido la de ampliar el gobierno con Junts y ECP, pero la negativa de la formación morada lo ha imposibilitado. Preguntada por un posible pacto con los comunes, la consejera afirmaba que «no hay que forzar ninguna incorporación» al ejecutivo municipal. Sin embargo, aseguraba que dividir todas las áreas del gobierno entre los nueve consejeros del PSC «no supone ninguna carga excesiva».