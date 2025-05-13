Josep Magí Morera Grau, nuevo director gerente de los hospitales Viamed Salud en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Viamed Salud incorpora a Josep Magí Morera Grau como nuevo director gerente de los Hospitales Viamed en Tarragona. Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la gestión sanitaria, Morera Grado se suma al equipo directivo de la compañía, un paso estratégico para el plan de expansión y consolidación de Viamed Salud en la provincia y, especialmente, para el impulso del nuevo Hospital Viamed Tarragona, actualmente en desarrollo.

Nacido en Tarragona, Morera Grau es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Lleida. Ha complementado su formación con programas de liderazgo y desarrollo directivo en la Universidad Francisco de Vitoria y en el IESE Business School. «Llegar a Viamed representa para mí un gran reto y una enorme responsabilidad. Me incorporo a un proyecto plenamente alineado con una misión que comparto: proporcionar atención médica y de salud de calidad, segura, eficaz y prestada con la máxima profesionalidad y empatía», ha manifestado el nuevo gerente, el cual se muestra entusiasmado de volver a su ciudad natal.

Desde su nuevo cargo, Morera Grau liderará la nueva etapa de crecimiento de Viamed en Tarragona, con un enfoque especial en la apertura del nuevo Hospital Viamed Tarragona. El hospital, que contará con más de 15.000 m2 destinados a la excelencia clínica, la innovación tecnológica y el bienestar de los pacientes, está ubicado estratégicamente para garantizar la cobertura sanitaria en toda la provincia.

Con la incorporación de Josep Magí Morera Grau, Viamed Salud afianza su apuesta por el talento y el liderazgo profesional como pilares fundamentales para afrontar los retos presentes y futuros del sector sanitario en Tarragona. La experiencia y la visión estratégica de Morera Grado serán claves para avanzar en la construcción de un modelo asistencial de calidad, humano y sostenible en el territorio.