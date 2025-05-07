El Petit de Cal Eril presentará en Tarragona su nuevo disco

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este jueves, 8 de mayo, a las 19 horas, la sede de Mèdol en Casa Canals acogerá de manera exclusiva a la preescucha del nuevo disco ERIL ERIL ERIL, de El Petit de Cal Eril. En este acto abierto a toda la ciudadanía, además de descubrir y escuchar todo el disco entero, también se contará con un vídeo firmado por el realizador Marc Cuscó.

El Petit de Cal Eril es un proyecto musical con una gran trayectoria y consolidado en la escena musical catalana, presentando un estilo de folk, pop psicodélico y rock experimental con un toque de autor.

Después de tres años de inactividad, presentan su nuevo disco en un acto en colaboración con el Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona un día antes del estreno al público general. También se contará con la presencia del compositor y cantante Joan Pons, y se podrá conseguir el vinilo en exclusiva antes de que salga publicado.