Cuestionan la actuación de la Guardia Urbana de Tarragona en la muerte de un perro en la A-7

La muerte a tiros por parte de un agente de la Guardia Urbana ha levantado polvareda entre algunos partidos políticos y entidades de la ciudad, que han reclamado explicaciones detalladas sobre la situación que se vivió el pasado lunes en la A-7. La Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) ha planteado varias cuestiones «tanto a los entes públicos como a los cuerpos de seguridad y a la propia ciudadanía».

A través de un comunicado, piden que, una vez se realicen las investigaciones pertinentes, «se resuelvan los interrogantes referentes sobre si la actuación con arma fue adecuada y proporcionada». En este sentido, reiteran la «necesidad» de establecer protocolos conjuntos para resolver casos como este.

Por otra parte, remarcan que «este perro, que no es un jabalí o un zorro salvaje, no apareció en aquel lugar de la nada». En este sentido, recuerdan que el Código Penal recoge como delito el abandono de un animal de forma que ponga en peligro su vida.

Por este motivo, desde el ICAT reclaman que «se hagan las gestiones oportunas para averiguar la titularidad del responsable inicial que propició que el perro se encontrara en medio de la autovía atemorizado». El organismo espera que todo esto «no quede en nada».

También ha alzado la voz el grupo municipal de En Comú Podem en el Ayuntamiento de Tarragona, que pide «aclaraciones» con respecto a la actuación de la policía local que acabó con el abatimiento del animal. «Nos gustaría conocer con qué criterios se valoró que, ante los cinco intentos fallidos de contención, la utilización del arma reglamentaria era la opción más adecuada», exponen.

La formación morada cuestiona esta decisión y pregunta «por qué no se llamó al servicio municipal especializado en captura de animales abandonados o sin identificar, que dispone de métodos no letales específicos para estos casos».

ECP ha registrado formalmente esta petición en Alcaldía y requieren «una respuesta rápida y transparente» para poder «clarificar» los protocolos aplicados y asegurar que, en situaciones similares, «se disponga siempre de todos los recursos disponibles antes de recurrir a medidas extremas».

Indignación en las redes

Este episodio también han encendido las redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su disconformidad con la actuación de la Guardia Urbana abatiendo un animal «desorientado» y «indefenso». La polémica ha llegado a otros puntos del Estado, donde algunas entidades también se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, la asociación Policías por la Defensa de los Animales, que pregunta, entre otros, si los agentes tenían «conocimientos sobre comportamiento y lenguaje canino y señales de calma».