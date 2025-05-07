CaixaForum Tarragona acoge una nueva edición del ciclo ‘Dansa filmada’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

CaixaForum Tarragona presenta una nueva edición del ciclo Dansa filmada, que potencia la danza desde la óptica de la cámara. Los días 12, 19 y 26 de mayo a las 18 h, el centro cultural acogerá las proyecciones de tres piezas que permitirán a los espectadores adentrarse en el mundo de la danza desde diferentes ángulos. De esta manera los amantes de esta disciplina artística podrán disfrutar de tres propuestas bien diferentes.

Las sesiones estarán presentadas por Clàudia Brufau, especialista en danza y coordinadora de los contenidos del ciclo, quien estará presencialmente la primera cita en CaixaForum Tarragona y durante las siguientes hará su presentación online. La primera cita de este ciclo, el 12 de mayo, hará las delicias de los amantes de la danza con la proyección de La Ventafocs (2018), el célebre cuento de Charles Perrault, ambientado en el Hollywood de los años treinta.

La segunda cita de la nueva programación será el 19 de mayo con el film Sutra (2008), del director Sidi Larbi Cherkaoui. El 26 de mayo cerrará este ciclo de proyecciones la propuesta Dancing Beethoven (2017) de Arantxa Aguirre, donde se coreografía la Novena sinfonía.