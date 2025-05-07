La ausencia de contrato de la basura cuesta a Tarragona 1,5 MEUR al mes

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Mientras la escaramuza para la entrada en vigor del nuevo contrato de la limpieza continúa, el servicio se presta en régimen de continuidad, en máquina vieja y entre críticas y resignaciones de los tarraconenses. El mantenimiento del actual contrato de la recogida de la basura en Tarragona cuesta en torno a un millón y medio euros al mes, según explican fuentes municipales. FCC Medio Ambiente es la gestora del servicio de limpieza y lo presta en régimen de continuidad, ya que su contrato acabó en el 2023.

Actualmente, el beneficio industrial del contrato de la basura es de 442.840,25 euros al año, desde que el contrato está en continuidad y no se pagan las amortizaciones. Supone un 3% del total del presupuesto ejecutivo. Cuando se pagaban amortizaciones, el beneficio industrial era de 534.480,62 euros. Hace falta tener en cuenta que el nuevo contrato que se quiere firmar con Urbaser tiene un valor de unos 20 millones de euros al año, lo que supondría un coste de 1,6 millones de euros al mes y se haría con maquinaria nueva y más prestaciones.

Estos días la tensión entre FCC y el Ayuntamiento se ha hecho pública y el secretario general criticó el lunes los recursos y escritos presentados por la compañía hacia el nuevo proceso de adjudicación del contrato. La sensación dentro del consistorio es que a la empresa ya le va bien que los diferentes litigios judiciales se alarguen lo máximo posible.

Una situación que viven de forma diferente desde FCC. «Desde fuera se puede ver cierta tensión, pero nosotros siempre estamos a disposición del Ayuntamiento», expresan desde la compañía. Para FCC el régimen de continuidad y el concurso para el nuevo contrato son procedimientos diferentes que no están relacionados. «Aunque parezca que todo está mezclado, una cosa no tiene nada que ver con la otra», añaden.

Uno de los obstáculos más importantes del actual servicio es la eficiencia de una maquinaria que ya ha superado su vida útil. «Intentamos hacerlo lo mejor posible dada la situación», dicen desde FCC. La situación también ha sido denunciada en diferentes ocasiones por los trabajadores del servicio. «No es una cuestión de haberlo hecho bien o mal. Es que las máquinas llevan 12 años trabajando», exponen.

Reclamaciones cruzadas

Otro de los motivos de tensión entre empresa y consistorio han sido las reclamaciones cruzadas sobre el servicio los últimos meses. FCC presentó hace pocos meses un recurso contencioso administrativo donde reclama al Ayuntamiento 1,5 MEUR por los «sobrecostes» del servicio de la limpieza del 2023. Por su parte, el consistorio ha interpuesto diferentes sanciones de miles de euros a la empresa por supuestas deficiencias en el servicio.