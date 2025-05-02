El Santo Entierro de Tarragona vuelve a ser Fiesta Tradicional de Interés Nacional

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La Procesión del Santo Entierro de Tarragona vuelve a ser Fiesta Tradicional de Interés Nacional. Así lo acordó la Comisión de Cultura del Parlament de Catalunya esta semana. Lo hizo con la abstención del PSC y el voto a favor del resto de grupos políticos. El Santo Entierro ya recibió esta nomenclatura en el año 1999, la máxima en aquel momento, pero la misma Generalitat le retiró en el año 2010 a raíz de un cambio normativo y la transformó en elemento tradicional.

Ahora, a raíz de una moción presentada por Jordi Bertran, diputado de Junts per Catalunya, en el Parlament, la celebración ha recuperado la catalogación. El portavoz del grupo municipal de Junts, Jordi Sendra, ha celebrado que «con esta aprobación se repara un error histórico cometido por el tripartito en el año 2010, devolviendo a la Procesión del Santo Entierro el reconocimiento que merece por su trayectoria de más de 475 años».

En la misma línea, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha expresado que «he recibido con gozo esta noticia, que honra el trabajo de todas las personas que hacen posible este acto tan arraigado en la ciudad, con una repercusión popular tan grande».

«El reconocimiento del Parlament valora lo que representa la Procesión del Santo Entierro como expresión de sentimientos religiosos profundos. Esta buena noticia tiene que espolear también a la participación de los y de las tarraconenses en el proyecto de la Semana Santa», añadió Planellas.

Más allá, en la misma Comisión de Cultura, se trató la situación del patrimonio de Tàrraco y el posible aumento de las ayudas económicas de la Generalitat para su conservación. El grupo de ERC presentó una propuesta en este sentido y desde el grupo de los socialistas se explicó que se trabaja en un convenio para que tanto la Generalitat, como el Ayuntamiento y la Diputación aporten cien mil euros anuales hasta el 2028.

Este anuncio se enmarca en las reclamaciones desde el consistorio tarraconense para crear un consorcio, parecido a lo que tiene Mérida, donde también el Ministerio de Cultura aporta recursos económicos anualmente. A pesar de las buenas palabras, todavía no hay nada firme en este sentido, cuando el conjunto patrimonial está de celebración.