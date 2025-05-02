Adjudican la redacción del proyecto para adecuar la línea Zaragoza-Tarragona a autopista ferroviaria

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 2,3 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto para adecuar la infraestructura de la línea convencional Zaragoza-Lleida-Tarragona a los servicios de autopista ferroviaria. Se destinarán más de 60 millones de euros a los trabajos de adecuación.

Las obras que hará Adif se centrarán en el gálibo de un total de seis túneles, dieciséis pasos superiores y la catenaria. Este caso dará continuidad en la autopista ferroviaria Algeciras - Zaragoza y posibilitarán los itinerarios desde Algeciras, Huelva, Sevilla, Madrid y Vitoria hacia Tarragona y Barcelona promoviendo las sinergias, entre el transporte marítimo y el ferroviario.

Según el ministerio, el tramo Zaragoza - Tarragona es el de más demanda para transportar mercancías de la red ferroviaria, con más de 100 circulaciones/semana por sentido. Une los principales nodos de producción y consumo, como son Madrid y Barcelona, y forman parte de los flujos del centro y sur con el nordeste de España y el resto de Europa.

La autopista ferroviaria es un servicio de transporte de mercancías que carga trailers de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados.