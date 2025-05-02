Diari Més

Adjudican la redacción del proyecto para adecuar la línea Zaragoza-Tarragona a autopista ferroviaria

Los trabajos de adecuación los hará Adif con un presupuesto de 60 millones de euros

Imagen de un tren de mercancías circulante por Tarragona.

Imagen de un tren de mercancías circulante por Tarragona.URV

ACN

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 2,3 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto para adecuar la infraestructura de la línea convencional Zaragoza-Lleida-Tarragona a los servicios de autopista ferroviaria. Se destinarán más de 60 millones de euros a los trabajos de adecuación.

Las obras que hará Adif se centrarán en el gálibo de un total de seis túneles, dieciséis pasos superiores y la catenaria. Este caso dará continuidad en la autopista ferroviaria Algeciras - Zaragoza y posibilitarán los itinerarios desde Algeciras, Huelva, Sevilla, Madrid y Vitoria hacia Tarragona y Barcelona promoviendo las sinergias, entre el transporte marítimo y el ferroviario.

Según el ministerio, el tramo Zaragoza - Tarragona es el de más demanda para transportar mercancías de la red ferroviaria, con más de 100 circulaciones/semana por sentido. Une los principales nodos de producción y consumo, como son Madrid y Barcelona, y forman parte de los flujos del centro y sur con el nordeste de España y el resto de Europa.

La autopista ferroviaria es un servicio de transporte de mercancías que carga trailers de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados.

