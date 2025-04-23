Viñuales mantiene abierto el Limboo mientras se resuelve el recurso interpuesto contra la concesión del restaurante

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Continúa la pugna por el Limboo Beach Club. En marzo del 2024, el pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona otorgó la concesión de este local situado en los jardines del Parque del Miracle a la empresa Goa Tarragona. El pasado febrero, casi un año después, el Juzgado Contencioso Administrativo declaró nulo el acuerdo de adjudicación por haber inadmitido el recurso interpuesto por TGN Beach Club SL, una de las compañías que participó en la licitación para explotar este espacio de titularidad pública.

La firma decidió impugnar el concurso al considerar que había cuestiones, como la puntuación, que «no se habían hecho de acuerdo con la ley». Así pues, la sentencia del Contencioso Administrativo obliga al Ayuntamiento a resolver las alegaciones presentadas por TGN Beach Club SL, que, el pasado 18 de marzo, también solicitó la suspensión de la concesión actual del Limboo hasta que el consistorio resuelva el recurso. Días después, el alcalde, Rubén Viñuales, desestimó esta petición por escrito. La resolución del alcalde pasará por el pleno de este viernes para ser ratificada.

Esta decisión se fundamenta en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP), donde se dispone que «la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en aquellos casos en los que una disposición establezca el contrario». Según la normativa, el Ayuntamiento puede paralizar la concesión del Limboo en caso de que mantener la licencia cause «perjuicios de reparación imposible o difícil».

En la resolución del alcalde, se expone que «el licitador solicita la suspensión de la actividad concesional, pero no acredita estos daños concretos ni tampoco argumenta que estos pueden causar a quien representa perjuicios de difícil o imposible reparación».

También se puede anular la ejecución del acto impugnado cuando el recurso «se fundamente en alguna de las causas de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la LPACAP». En este caso, se argumenta que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo «determina la nulidad de la adjudicación, por lo que esta causa ya ha quedado declarada».

En este sentido, se indica en el documento que «el órgano que otorgó la concesión —el Ayuntamiento— resolverá lo que estime pertinente». Fuentes municipales señalan que el consistorio todavía «no ha tomado ninguna decisión» con respecto al recurso presentado por TGN Beach Club contra el procedimiento de adjudicación, y que «se tiene que elaborar un informe y tomar el acuerdo para ejecutar la sentencia del tribunal». Mientras tanto, el concesionario actual del Limboo Beach Club podrá continuar su actividad, después de que el alcalde haya rechazado la petición de suspender la licencia de uso.

Nueva temporada

Hace dos años, el Ayuntamiento cesó la actividad en la empresa que había estado gestionando el Limboo desde el 2007 porque incumplía con la actividad contemplada en el contrato, que sólo permitía ofrecer servicio de chiringuito. En cambio, ahora, este local puede funcionar como restaurante y bar musical.

A principios del 2024, el consistorio adjudicó a Goa Tarragona la explotación de este espacio por un periodo de diez años y un canon anual de 60.100 euros. El concesionario reabrió el establecimiento el verano pasado y, este mes de abril, después de un parón invernal, ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada.