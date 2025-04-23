Las subvenciones municipales para abrir comercios locales pasarán por el plenario

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona ya tiene las bases terminadas del programa de ayudas económicas para impulsar la apertura de comercios locales en el Serrallo y en los barrios marítimos, que avanzó el Diari Més. Bajo el nombre de Ajuts Comerç en Marxa, el consejo plenario de esta semana tendrá que aprobar las bases de las subvenciones, que serán de hasta cinco mil euros.

El objetivo de esta campaña es incentivar la apertura de establecimientos comerciales en locales vacíos de la ciudad, mediante unas ayudas económicas específicas que irán destinadas a diferentes zonas consideradas de interés singular o de un barrio concreto, según se concrete en cada convocatoria, de acuerdo con criterios de baja densidad comercial o la necesidad de dinamización sociolaboral de la zona.

El ejecutivo de Rubén Viñuales prevé mandar el programa al Serrallo y a los barrios marítimos este año y después aplicar las medidas en la Part Alta. Se excluirán del programa la restauración y las tiendas destinadas a vender productos turísticos.

A la espera de documentos

Más allá, el gobierno municipal está a la espera de dos documentos clave para el futuro del comercio en la ciudad. Se trata, por una parte, del censo de establecimientos que se encuentran sin actividad. Y, de la otra, del Plan Estratégico de Comercio, una hoja de ruta que se prevé tener terminado en las próximas semanas. En el año 2017, Tarragona disponía de 1.865 establecimientos, mientras que en el 2023 había 1.489, según el Censo de establecimientos comerciales de Cataluña del Departamento de Empresa.

El ejecutivo municipal también ha apostado por recuperar la figura del Consejo Municipal de Comercio de Tarragona y la voluntad es que se reúna periódicamente. El consistorio ve el consejo como un recurso clave para que Tarragona se convierta en un referente, poniendo el acento en ámbitos como el de la digitalización.