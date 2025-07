Roc Casagran: «El premio Sant Jordi lo estoy viviendo como puedo, yo vengo de un mundo más humilde»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Carme Vidal Huguet, miembro del jurado del Sant Jordi, al referirse a Somiàvem una illa habló de literatura de la intimidad. ¿Te sientes cómodo con esta descripción?

«Es una etiqueta que le pega, porque la historia revela la manera de hacer y de pensar del personaje protagonista, que es Carla».

Tú, como narrador, adoptas la voz de una mujer. ¿Por qué has decidido hablar desde el universo femenino?

«A la hora de explicar una historia siempre hay que escoger desde dónde la quieres explicar. En este caso, por algunas cuestiones que pasan en la novela, me iba bien hacerlo así. Después me he encontrado con lectores, especialmente mujeres, que me han dicho que se sienten muy identificadas y que esta narradora funciona muy bien. Y es una cosa que el jurado del premio también valoró».

¿Una de estas cuestiones era la maternidad?

«Sí, la maternidad, los embarazos... Por cuestiones físicas son cosas que solo las puede experimentar de manera única y exclusiva una mujer. Pero también me interesó este pensamiento femenino que a menudo es un poco más complejo».

Lo que explicas es, en realidad, una historia mínima. A la protagonista le pasan muchas cosas, pero todo son pequeñas crisis del día a día.

«Absolutamente. Alguien también le ha puesto la etiqueta de novela costumbrista, y sí que tiene este punto de retrato contemporáneo. No quería hablar de cosas extraordinarias, sino de cómo se siente la mayoría de gente de mi entorno en su día a día. Evidentemente, añadiendo elementos que hagan que sea narrativamente interesante. Pero ni el amor que se explica es un amor de fuegos artificiales, de aquellos que pierdes el mundo de vista. Eso no quiere decir que sea menos feliz, simplemente que es un amor de aquellos de viernes con mantita y sofá».

En Somiàvem una illa también hay muerte. De hecho, es casi como un hecho cotidiano.

«Sí, quería hablar porque pienso que está bien que la normalicemos y aprendamos a convivir, justamente porque es un hecho ligado a la vida. De la muerte se puede hacer mucha literatura. En la novela lo he tratado con un punto de ternura, sabiendo que todos, de una manera u otra, jugamos con el simbolismo para digerir el dolor de la muerte: haciendo una buena despedida, pensando en el más allá y acompañándonos en el luto».

También está presente la escritura y el hecho de escribir para reconciliarse con uno mismo.

«Todos los personajes que escriben hacen una apuesta por la palabra. En su caso, por la palabra escrita, pero también hay personajes, como el de la madre, que lo hace con el habla. La palabra, que nos diferencia de los animales, nos permite construir el relato y también nuestra misma existencia: aquello que no tiene nombre, no existe. Los personajes, que se sienten desencajados y no acaban de situarse en el mundo, lo resuelven a través de la palabra. A mí, la palabra me parece la apuesta final. Este decir Parlem, parlem-nos, posem-hi paraules per entendre’ns...».

Esta novela ha sido reconocida con el premio Sant Jordi. ¿Ya lo has acabado de digerir?

«Lo estoy viviendo como puedo. Yo vengo de un mundo más humilde. Había publicado novelas y poesía que habían funcionado razonablemente bien, pero sin este boom mediático. El primer momento fue de euforia absoluta y, después, de un poco de acojonamiento. Sin embargo, en el fondo escribimos para comunicarnos, es una manera de sentirnos parte de este mundo».

Este premio hará que lectores que no te habían leído nunca lo hagan ahora con Somiàvem una illa. ¿Te gusta que te conozcan por esta novela?

«Aunque en mis novelas he ido retratando épocas vitales concretas, todas tienen un rasgocomún, que es que siempre dejo una rendija abierta a la esperanza. Después, también me ha encontrado lectores que me conocían como poeta, que me dicen que en Somiàvem también hay mucha poesía...».

A alguien que te lea ahora por primera vez y quiera conocer el resto de tu obra, ¿por qué libro le dirías que empezara?

«Le diría una cosa muy atrevida, y es que leyera poesía. Seguramente, Direm nosaltres y L’abraçada que».