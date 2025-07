Repensar los monumentos con visión tarraconense

Manuel Prieto, Genís Boix, Amàlia Jansà y Edu Polo en el espacio de trabajo que comparten en la calle Pare Iglesias.Gerard Marti Roig

Justo en medio de la Parte Alta, se esconde un pequeño nido de jóvenes arquitectos tarraconenses. Manuel Prieto y Amàlia Jansà —fundadores del estudio LLIGAMS—, Edu Polo, Genís Boix y Elisenda Rosàs comparten espacio de trabajo en unos bajos de la calle Pare Iglesias. Cada uno desarrolla su propio proyecto profesional de forma autónoma, pero, de vez en cuando, trabajan juntos para sacar adelante propuestas más ambiciosas que requieren muchas manos y muchas cabezas.

La mayoría de ellos coincidieron en la «dura» carrera de Arquitectura en la Universidad Rovira i Virgili. Después de graduarse, iniciaron sus trayectorias por separado, pero el destino ha querido que sus caminos acaben confluyendo. Hace dos años, el Estado convocó el concurso público para la redacción de los proyectos básico y ejecutivo de las obras de rehabilitación integral del Museo y Necrópolis Paleocristiana. Manuel, Amàlia, Edu y Genís, junto con otros dos arquitectos —Andreu Pont y Pau Jansà-, decidieron participar.

Después de un año de espera, llegó la gran noticia: habían ganado el concurso. A principios de 2024, apostaron por «buscar un espacio donde poder trabajar todos juntos». Justo en aquel momento, surgió otra gran oportunidad que no pudieron dejar escapar. El Ayuntamiento licitó el concurso de proyectos para la redacción del Plan director del Anfiteatro romano de Tàrraco. Esta vez, colaboraron también con la arquitecta Ana Laura Bertero, y presentaron una propuesta que nuevamente resultó ganadora. «Todavía se tiene que debatir, pero el objetivo será arreglar el Anfiteatro tanto de puertas adentro como puertas afuera», explica Edu Polo. «Más allá de recuperar el monumento, también se tiene que trabajar el entorno y buscar como desahogarlo de todos aquellos límites que están alrededor y no lo favorecen», detalla también Manuel Prieto.

Todos estos jóvenes arquitectos tienen un gran interés por la historia de Tarragona, donde han nacido y se han criado. En este sentido, reconocen que esta «estima» hacia su ciudad y el patrimonio que alberga es el que realmente los conecta. De hecho, esta es una de las principales razones por las cuales decidieron presentarse a estos concursos. Por la «ilusión» de poder influir en las decisiones que se toman a la hora de diseñar la Tarragona del presente y del futuro. Por el «orgullo» de ver cómo sus ideas que proponen se acaban materializando.

Desde pequeños, han pasado muchas veces por el Anfiteatro. También por la Necrópolis, que ya está en obras. Se están haciendo trabajos de restauración en el yacimiento exterior y la planta semisótano del museo, así como actuaciones en la cubierta de la cripta de los Arcos y la antigua garita; aunque uno de los cambios más importantes se producirá en los jardines, que se convertirán en un parque público abierto a la ciudadanía. «Lo que buscábamos con nuestro proyecto era poder darle una utilidad, así como conectar todas sus capas: la romana, la de los años 30 cuando se hizo el museo, y el actual», explica Genís Boix.

«Una cosa que nos liga mucho a todos es que somos muy conscientes de que Tarragona no es una sola capa, sino que va dejando al descubierto diferentes estratos de su historia», indica Amàlia Jansà, quien afirma que «intentamos ponerlos todos en valor». Eso sí, buscando que los monumentos «queden integrados» y «convivan con las necesidades de la sociedad de hoy día». Una de las claves por las que sus proyectos convencieron el jurado es que «se plantean mucho a nivel de ciudadano de Tarragona», ya que todos los arquitectos que colaboran en su confección son tarraconenses.

Además, son un equipo multidisciplinar y cada integrante toca diferentes palos dentro del mundo de la arquitectura. Por ejemplo, Genís Boix está más especializado en la restauración patrimonial, Edu Polo en el urbanismo y la ilustración, y Manuel y Amàlia en reformas y construcciones. Todos forman un engranaje perfecto que, a seguro, seguirá creando nuevos proyectos transformadores para la ciudad.