Nadine Feghaly: «El arte es una herramienta de resistencia visual; cuando las palabras fallan, el dibujo despierta conciencias»

Se define como artivista. ¿Qué quiere decir este término?

«El artivismo es utilizar el arte como herramienta de lucha. Sirve para visibilizar, desafiar las injusticias sociales, inspirar cambios, y sobre todo, para amplificar las voces marginadas, aquellas que no son escuchadas. Es una forma de resistencia visual».

Sus obras tratan muchos temas: feminismo, animalismo, naturalismo... Tiene mucho a decir.

«Sí, me toca mucho todo aquello que es injusto. Además, yo no separo las luchas, porque para mí, en el fondo, está todo conectado. Por ejemplo, la feminidad y la naturaleza están profundamente vinculados. La explotación del cuerpo de las mujeres y la de la Tierra parten de los mismos sistemas de control y poder. Y creo que, hasta que no aprendamos a tratar nuestro cuerpo como un templo, como un espacio sagrado, tampoco sabremos cuidar a la Tierra cómo se merece».

El mundo actualmente pasa por un momento difícil, conflictos bélicos, catástrofes climáticas, el auge de la extrema derecha... Imagino que no le faltará inspiración.

«Este último año he dibujado mucho sobre Gaza, sobre el Líbano, mi país. Hay días que ya no sé qué dibujar, parece que nada es suficiente para llegar a representar los horrores que se viven cada día. Aún así, lo sigo haciendo, porque ahora el artivismo es más importante que nunca. El arte sirve para sensibilizar, para despertar conciencias. A veces, las palabras no llegan, pero lo visual sí. Nos toca de otra manera, conecta con el inconsciente».

¿Cómo se consigue conectar con el inconsciente?

«Personalmente, me gusta combinar imagen y texto, acompañar los dibujos de preguntas. Me interesa mucho este espacio de reflexión, sobre todo cuando hablamos de luto colectivo, como el que vivimos ante un genocidio. No tenemos herramientas emocionales para atravesar todo eso, y el arte puede ser una de ellas».

También hay quien utiliza el arte como vía de evasión, no para denunciar la realidad sino para huir. ¿Hay que encontrar un equilibrio?

«El arte también puede ser decorativo, puede embellecer, y eso es totalmente válido. Pero para mí, el arte como herramienta de resistencia visual tiene un poder muy fuerte. A veces me gustaría dibujar cosas bonitas, pero siento que no puedo cerrar los ojos delante de lo que pasa. Para mí también es una manera de dejar constancia, de crear memoria. Por ejemplo, una obra mía del 2014 ya hablaba de lo que pasaba en Gaza; eso demuestra que no viene de nuevo, pero a menudo lo olvidamos. Y sí, también intento buscar un equilibrio. Mientras creo estas piezas que reflejan emociones duras, también dibujo otras más esperanzadoras».

¿Las injusticias la motivaron a crear arte o fue el arte que la motivó a denunciar injusticias?

«Creo que las inquietudes ya estaban. En 2006, durante la guerra entre el Líbano e Israel, creé al personaje de Viola. Tenía la necesidad de expresarme, de hacer preguntas como ‘¿por qué nos matamos?’. Pero antes ya escribía en un blog, así que sí, creo que la lucha ya estaba, pero el arte me dio otra manera de expresarla».

¿Quién es Viola? ¿La representa?

«Sí, nació en aquel momento, después de vivir la guerra en primera persona. Yo nací en plena guerra civil, y después, con veintipocos años, volví a vivir un conflicto bélico. Viola me sirvió para canalizar todo eso. La gente conectó mucho con ella, y ha ido creciendo conmigo. Es mi alter ego, sin lugar a dudas».

También se dedica a la arteterapia, ha ilustrado libros infantiles, ‘street art’, cómics...

«Cuando llegué a Barcelona, hice un posgrado en ilustración infantil, aunque ya había empezado a ilustrar libros en el Líbano. También estudié arteterapia, porque me interesa mucho el poder sanador del arte. Ahora tengo una tienda en línea y dibujo según lo que siento, centrándome sobre todo en el activismo. Va por épocas».

Hoy ha conversado con los estudiantes de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona. ¿Qué intenta transmitir al alumnado?

«Intento mostrar que el arte puede tener mensajes potentes, que puede inspirar y abrir conciencias. También les hablo de la conexión entre nosotros y la Tierra, de la importancia de recordar que todo tiene espíritu, que vivimos todos en el mismo planeta. Cómo tratamos la Tierra refleja cómo nos tratamos a nosotros mismos».

¿Y si pudiera volver atrás, qué le diría a Nadine que, como estos estudiantes, justo empezaba?

«Le diría que no busque la validación fuera, que recuerde la fuerza interior. Tengo una obra que dice ‘Yo soy mi propia ancla’, y es eso: saber que ya tienes dentro todo lo que necesitas. Cuando eres joven estás muy desconectada de tu cuerpo y de tu poder.