El Govern de la Generalitat propone que el nuevo y primer centro de urgencia de atención primaria (CUAP) en Tarragona se ubique en un solar al lado de Joan XXIII. Según ha podido saber Diari Més, las dos fincas donde se proyecta el centro están en torno a la calle del Arquebisbe Josep Pont i Gol, junto a la Guardia Urbana y del Centro Penitenciario Abierto.

«Tenemos identificada la necesidad del CUAP en la ciudad. Se está trabajando en el plan funcional. Nos falta localizar un terreno», explicó ayer Olga Pané, consellera de Salut, en una visita al Hospital Joan XXIII. La ubicación definitiva todavía se tiene que definir en las mesas de trabajo técnicas.

Tarragona es la única capital de provincia sin este equipamiento. La gerente de la Región Sanitaria Camp de Tarragona y directora de los Servicios Territoriales de Salud en Tarragona, Marta Milà, dijo que se prevé tener el proyecto terminado este año y que el CUAP se construya en un plazo de «tres o cuatro años».

Si finalmente se ubicara en torno al hospital, una de las situaciones sobre la mesa es que se trasladara allí el CAP Tàrraco y ampliar el Sociosanitario Francolí. Ahora bien, las urgencias se aglutinarían en un mismo barrio. Con todo, todavía se tiene que concretar y el Ayuntamiento jugará un papel importante en la decisión.

Lo que sí está claro es que el nuevo CUAP no será una ampliación del CAP La Granja. «Será un edificio de nueva construcción. Se está haciendo el análisis técnico con el movimiento de población. Junto con el Ayuntamiento, tenemos que decidir la ubicación», dijo Milà.

La consellera Pané aprovechó su visita para reunirse con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Durante el encuentro, los dirigentes trataron el posible traslado del CAP Jaume I al aparcamiento de Francesc Bastos. Uno de los diferentes aspectos a concretar es el mantenimiento de cerca de 200 plazas de abonados al parking que hay actualmente.

Más allá, Viñuales también reclamó a la responsable de Salut disponer de una cámara hiperbárica en el Hospital Joan XXIII. Se trata de una demanda de hace años. La ciudad argumenta que la proximidad con el Port y las industrias químicas y el riesgo de accidente justifica esta necesidad.

Además, el alcalde pidió a Pané que se busque un espacio definitivo a la Unidad Docente del hospital. Desde hace años, esta área está en unos barracones que tenían que ser provisionales. Por último, Viñuales y la consellera de Salut trataron la posibilidad de hacer en Joan XXIII un espacio de Temps de cures. El Ayuntamiento considera útil que pacientes y visitantes puedan dejar a los niños un rato mientras están en el hospital. El espacio se tendría que incluir en el proyecto final.

El aparcamiento continuará igual, de momento