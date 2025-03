Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ve la postulación de dos candidatos a ser alcaldables del partido en Tarragona como una «muestra de entusiasmo». «Veo con simpatía que haya 2 o 23 candidatos para las municipales de 2027. ERC es un partido profundamente democrático. No pondremos nunca restricciones y buscaremos la mejor candidatura», explica Junqueras, en declaraciones al Diari Més. «Venimos de un congreso muy creativo que contribuye a relanzar nuestra organización», añade el presidente del partido.

Xavi Puig presentó su candidatura públicamente y Saül Garreta explicó al Diari Més que estaba preparando un proyecto de ciudad. Los dos candidatos dieron apoyo a candidaturas diferentes en el congreso interno. Puig lo hizo por Foc Nou, candidatura crítica con Junqueras, y Garreta lo hizo por Militància Decidim, la lista ganadora. «Yo tengo que ser el presidente de todos los militantes. Más allá de lo que hayan dicho o hecho en los últimos años», comenta Junqueras.

La militancia tarraconense será la que acabará decidiendo al candidato republicano con unas primarias. De la misma forma que con la nomenclatura final. Hace pocos días, 3cat explicó que ERC explora nuevas marcas para las elecciones municipales en Girona y Tarragona.

Desde el partido se asegura de que, en Tarragona, será la militancia la que decidirá la nomenclatura final, pero que la marca ERC estará seguro. De hecho, la utilización de diferentes siglas a la hora de presentarse a unas elecciones municipales es un hecho frecuente, como el resto de partidos políticos.

Más allá, Junqueras confía, de cara al 2027, en conseguir «muy buenos resultados». «Todas las elecciones son importantes. Si alguna cosa hemos aprendido a lo largo de los años es que los éxitos de un día determinado no son éxitos para siempre. Y quizás eso es bueno recordarlo en Tarragona, donde hay un alcalde que formaba parte de un partido que no existe», indica Junqueras.

El presidente de ERC lee el momento complicado del partido como «un momento para prepararnos mejor». «Nosotros vemos todas las elecciones como una oportunidad para intentar hablar a la gente, de que la sociedad nos perciba como una herramienta útil. Y eso se hace pisando calle, desde las plazas. Y es lo que animamos a hacer a nuestra gente, también en Tarragona», dice Junqueras.

Defiende la estrategia

Cuando se acerca el ecuador de la legislatura municipal en la ciudad, el presidente de ERC defiende la estrategia de su grupo municipal en el consistorio tarraconense. «En Tarragona se está haciendo exactamente lo mismo que en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los Diputados. No se está aprobando los presupuestos porque entendemos que el partido socialista tiene que hacer muchas cosas mucho mejor», expone Junqueras. Entendemos que podemos aportar mucho más de lo que en estos momentos tenemos la oportunidad de aportar. Si el PSC no lo hace lo bastante bien, es evidente que no lo podemos acompañar», añade el presidente de ERC.

Presión por los trenes

Junqueras visitó ayer Tarragona para reunirse con los representantes de las plataformas Trens Dignes y Dignitat a les Vies. Junqueras aseguró que presionarán al ejecutivo español y la Generalitat para encontrar soluciones al caos ferroviario de Cataluña. «Pondremos toda nuestra capacidad, todas nuestras herramientas, toda nuestra presión sobre el gobierno español y el catalán para encontrar soluciones de la manera más inmediata», afirmó.

El presidente de Esquerra también lamentó que España hace más de 50 años que «no construye ni un solo kilómetro de trenes convencionales» en el país. Sin embargo, mostró confianza en que la situación mejorará. «Estamos convencidos. Seguro que el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español saben que es imposible llegar a nuevos acuerdos si no fuera capaz de cumplir los acuerdos ya pactados», concluyó.