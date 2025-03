Nerea Bassart, una voz con muchas cosas que decir

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El més divertit és el pas previ al pas. Imagines que ho vius, i així no et canses mai. L’acció esgota i et porta a llocs inesperats. Del desig ja no en queden ni les engrunes. Se l’ha cruspit la realitat.

Así arranca Indiana Jones, el sencillo de presentación del nuevo trabajo de la batería, cantante y musicóloga penedesenca Nerea Bassart, que desde hoy mismo ya está en las principales plataformas de escucha. La canción, explica la misma Nerea, que ha compuesto la música y la letra, es una crítica a la tendencia de estar pensando siempre en el futuro, ambicionando constantemente nuevos objetivos y olvidando la realidad: «Esta búsqueda del tesoro de Indiana Jones, en clave crítica, pone de manifiesto que imaginar y desear otras realidades nos impide disfrutar plenamente del presente».

Indiana Jones cuenta con la colaboración especial de Daura Mangara, rapero y poeta de Banyoles, conocido también como presentador del programa El Negre de Banyoles en TV3. Mangara grabó su parte improvisando y creando la letra de la estrofa en el mismo momento. Este primero sencillo ha sido grabado y producido en los Sputnik Recording Studios del Vendrell, con la dirección de Arturo Torres, y el videoclip ya se puede ver en YouTube.

La canción es el primer adelanto del tercer disco de Bassart, Sense casc, que se publicará este abril. Con este nuevo trabajo, la artista busca consolidarse en el panorama catalán, abrazando las influencias urbanas en el soul y la electrónica. Todo, sin dejar de lado el funk, el pop y el rock de sus anteriores trabajos.

Con este nuevo trabajo, explica Nerea, da un paso adelante en su trayectoria musical. «Sense casc es un trabajo que está muy cerca del neosoul, con una base bastante beat, aunque yo siempre he bebido mucho del rock, y eso se nota mucho en la voz. Las nuestras influencias van mucho por aquí: nos gusta mucho la música de raíz afroamericana, el pop, el soul, y el hip-hop, y nuestra música es una mezcla de todo eso».

En esta ocasión Nerea se ha vuelto a acompañar de los dos músicos con los que ha trabajado siempre, Pau Josa (guitarra) y Xavi Pomar (bajo). Y, si hasta habían optado por la autoproducción, con este disco la banda ha querido experimentar y explorar una diversidad de sonidos trabajando con más de un productor. «Es una cosa que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo», asegura la compositora.

Todo, lo ha hecho bajo el paraguas del nuevo sello discográfico Rambla Discos, un proyecto impulsado y liderado por el músico de Constantí Domingo García. El cambio, explica Nerea, ha sido un paso casi natural, fruto del conocimiento profesional con Domi: «El equipo de Rambla ya lo conocía, pero desde el management, porque también formo parte del grupo Dones de paraula y por una parte de versiones, y es un equipo con el que sé que trabajo muy bien. Ahora, con Rambla Discos tengo la ventaja que me llevan la discográfica y el management, y este segundo tema es una guerra que, para las bandas que hacen temas propios, suele ser muy complejo».

Nerea Bassart fue seleccionada en un casting por ser una de las cantantes del disco Polièdric de Lax'n'Busto, publicado en el 2019. En este álbum, Nerea puso voz al primer single Quan em diguis que m’estimes.. Esta colaboración le supuso darse a conocer en la escena musical catalana. De momento Nerea está cerrando la lista de conciertos de este nuevo trabajo, pero ya adelanta que el próximo 7 de mayo actuará en Barcelona.