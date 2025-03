Publicado por David Prats Tarragona Creado: Actualizado:

La celebración de los 21 años del diario implica también conmemorar su primer año completo como director, un año en el que ha hecho frente a muchos cambios. ¿Qué balance hace de este primer año?

«Personalmente, el balance que hago es muy positivo. Tenía muy claro el reto al que me enfrentaba y tengo la sensación de haberlo conseguido con bastante dignidad. Tenía bastante claro el producto que quería ofrecer al lector del Diari Més y creo que lo hemos conseguido. No ha sido, ni mucho menos un mérito sólo mío. La empresa editora hizo una apuesta importante de renovación del diario y ha puesto todas las herramientas necesarias para llegar a los objetivos que teníamos marcados.»

Una de las grandes apuestas de la casa los últimos años ha sido apostar por ganar peso y calidad periodística. ¿En qué fase se encuentra de este proceso?

«Forma parte de la apuesta que comentaba que decidió hacer la empresa. Me ofreció encabezarla, pero también estaba el compromiso de mejora interna de la estructura periodística y eso se ha estado haciendo. Tenemos una plantilla mucho más estabilizada, en la que los redactores ya pueden tener un mayor recorrido. Se incorporó un subdirector con mucha experiencia que ha sido primordial para impulsar la sección de Tarragona, se amplió la sección de Camp y se añadió un redactor para cubrir Reus. Todo hace que ahora mismo disponemos de un equipo que, efectivamente, nos ha permitido ganar calidad periodística. »

De hecho, se ha buscado un diseño más claro y más limpio, además de hacer más análisis de la actualidad. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer?

«El diseño no ha sido una cuestión menor en todo el proceso de mejora cualitativa que hemos realizado. Al lector también le tienes que ofrecer información fidedigna, contrastada y pasada por la credibilidad, pero hay que servirla también de una manera clara y atractiva. Y en eso, respecto al nuevo diseño del diario, la respuesta de los lectores ha sido muy positiva. El siguiente paso es ir incorporando elementos informativos cada vez más específicos, pero que pueda ser de interés para nuestros lectores. Ya lo hemos empezado a hacer con secciones dedicadas en exclusiva al proyecto metropolitano, por ejemplo, pero hay muchos ámbitos de interés lo bastante generalizado que iremos incorporando.»

¿Cómo se lucha en el día a día por evitar caer en la tendencia actual de hacer periodismo de ‘nota de prensa’?

«El problema no son las notas de prensa. No dejan de ser herramientas que instituciones, asociaciones, etc utilizan para comunicar. El problema es el uso que hagas. Podemos ser un medio con una estructura contenida, pero su capacidad de cumplir con la finalidad, justamente, de llevar información a los lectores es muy grande. Yo no renuncio al periodismo si utilizo estas notas para dar mayor contenido a nuestro medio. A condición de que se trate de elementos informativos ‘neutros’ y sin contenido, digamos políticamente sesgado, son perfectamente compatibles con nuestra tarea informativa propia. Ningún diario renuncia, sobre todo cuando se trata de información de servicio.»

El Diari Més ha demostrado que se puede hacer periodismo de calidad, gratuito y en catalán... y ser rentables. ¿Cuál es el secreto?

«No es un secreto, es un trabajo constante de todos los departamentos de la empresa. Como ya he dicho, la nuestra es una estructura de dimensiones contenidas, pero el trabajo que se hace es enorme. Hay una idea clara del producto que queremos ofrecer, desde la dirección de la empresa, pasando por el departamento comercial, el de redacción y acabando por el de distribución que llevar físicamente los más de 25.000 ejemplares a los puntos de distribución. Hacerlo en catalán no es no tan sólo una cuestión de militancia, sino de la realidad que queremos trasladar a nuestro lector de proximidad. Con todo, quizás sí que ahora, después de 21 años, resulta que hacerlo en catalán se convertirá en un fenomeno de resistencia visto el panorama social de nuestra lengua...»

Una redacción con un perfil joven, pero también experimentado, con dos redacciones descentralizadas en Tarragona y Reus, y una potente área digital... Esta sería la base de la orquesta que dirige. ¿Cómo se hace para hacerla sonar afinada?

«Te cojo el símil, pero me parece que no te podré contestar de manera clara. Cada día cambiamos de partitura. Ningún día es igual al anterior. Nunca sabes cuál es la actualidad que acabarás explicando al lector al día siguiente. Supongo que como orquesta, tenemos bastante capacidad para hacer que nuestra melodía informativa suene conjuntada a lo largo de la jornada. Conseguirlo es trabajo de todos y la profesionalidad es lo que nos ayuda a no desafinar.»