Profesionales del sector social de Tarragona se concentraron ayer tarde en la plaza de la Font para condenar la muerte de María Belén, la trabajadora social asesinada el pasado domingo en un piso tutelado en Badajoz. Durante el acto, convocado por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC), se exigió «el fin de la precariedad» y la «falta de seguridad» con la que aseguran convivir diariamente estos profesionales.

«Este asesinato golpea no sólo nuestra profesión, sino toda la sociedad. Es una señal más de un sistema que ha fallado», denunciaba la entidad en su manifiesto. Además, alertaron que «las amenazas y las agresiones no están hechos aislados, y los protocolos actuales no son suficientes». También ponía énfasis en la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y la invisibilización del sector social, señalando «la falta de compromiso de las administraciones, que miran hacia otro lado». «Necesitamos medidas concretas e inmediatas, ya no nos valen las palabras vacías o los momentos de silencio, queremos soluciones», exigían con contundencia.

Las reivindicaciones también se hicieron visibles en las pancartas que sostenían los asistentes, con mensajes como «Trabajar en el sector social es un riesgo vital», «¿Quien cuida las que cuidan?» o «Ni vocación ni caridad, dignidad». Al acabar el acto, estas pancartas fueron colocadas en las escaleras del Ayuntamiento en un gesto simbólico de protesta.

Voces del sector

Mientras la plaza se llenaba esperando el inicio del acto, muchos de los manifestantes compartían experiencias y situaciones de riesgo que habían vivido en primera persona. «Yo era nueva, trabajando por primera vez en un centro de menores, y tenía un turno de noche. Nadie me explicó qué hacer, me encontré allí sola, con 14 menores», explicaba R.M., que es integradora social. «Es por eso que reivindicamos lo que está pasando. La seguridad en este sector está por el suelo, y las instituciones han actuado con una negligencia inadmisible. Este problema no es puntual, es estructural, y hay que poner remedio de una vez por todas», lanzaba.