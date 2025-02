La mitad de los juicios de la Audiencia de Tarragona llegan a un acuerdo, la mayoría el mismo día de la vista

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El 50% de los juicios de la Audiencia de Tarragona alcanzan un acuerdo. De estos, en torno a un 40%, se acuerdan el mismo día de la vista. El presidente del Audiencia Provincial, Joan Perarnau, lamenta que las acusaciones y las defensas no lleguen a una conformidad antes, ya que supondría un ahorro de recursos y de tiempo a la Administración de Justicia.

El organismo registra 1.000 asuntos penales al año, de los cuales la sección segunda tiene unos 700 y la cuarta unos 300. Eso supone que los juicios tarden entre dos y tres años a celebrarse. Ante estas cifras, Perarnau reclama la creación de una nueva sala de lo penal. «El problema es que como no hay presupuestos españoles ni catalanes, eso no es posible», sostiene.

En una entrevista a ACN, el presidente de la Audiencia de Tarragona explica que elaboró un protocolo de conformidad hace cuatro años que funciona «muy parcialmente». De hecho, lamenta que los abogados no intentan llegar a un acuerdo hasta que no ven a sus clientes sentados en el banquillo de los acusados. «Cuando entran en sala es cuando tienen las prisas para llegar a un acuerdo. Tenemos muchísimas conformidades, de este 50%, muy probablemente un 40% se hacen el día del juicio y un 10% usan el protocolo», concreta Perarnau.

Con la celebración de una vista de las partes -ministerio público y defensas-, asegura, se ahorrarían citar a los testigos y movilizar recursos. «Me iría de maravilla que las conformidades se hicieran en la vista previa, pero a la práctica, la estrategia de las defensas es agotar -el plazo-, hasta que no se sientan delante del tribunal», insiste. Opina que esta estrategia de esperar por parte de los letrados -ante la posibilidad de beneficiarse de atenuantes en la sentencia-, no siempre les es favorable.

25% de los juicios se suspenden

Las suspensiones de los juicios son otra de las razones por las cuales se retrasa la celebración de las vistas. De media, se suspenden entre un 25% y 30%. La suspensión se debe a la incomparecencia de los acusados, de las víctimas, de testigos o por enfermedades de los abogados o de otras personas que participan. «Intentamos salvar los juicios en otras fechas, si el testigo no viene porque no puede, hacemos la continuación en quince días. Pero, sin embargo, estamos suspendiendo entre un 25-30% de juicios», observación. Con todo, sostiene, que se trata de una cifra «muy similar» al resto Cataluña y España: «no es un problema específico en Tarragona, ni en la Audiencia Provincial», especifica el presidente.

En un contexto con juicios cada vez con más investigados y testigos, suspender los juicios provoca que las salas queden vacías semanas enteras por el hecho de que no se pueden reprogramar otros casos. «No podemos poner nuevos señalamientos en estos días porque no hay tiempo material de citar abogados ni testigos», lamenta. Según Perarnau, la oficina no tiene la capacidad de citar tan rápidamente y también señala que los letrados no siempre tienen disponibilidad. Indica que volver a citar a todo el mundo supone un trabajo de tres meses o un año, en función del caso. «Cada vez, tenemos juicios con más gente, más macrocausas. Eso, nos complica muchísimo encontrar a la gente», reitera. Aparte, asegura que muchos de los procesados son extranjeros, hecho que dificulta localizarlos.

Un millar de asuntos penales

A la espera de la memoria anual de 2024, Perarnau indica que se registrarán cifras similares a las de 2023, con unos 900 casos pendientes. La capacidad de enjuiciamiento penal en la Audiencia es de 250 asuntos anuales. «Nos movemos entre los 1.000 asuntos penales pendientes, la sección segunda tiene más que la cuarta», subraya. En concreto, la sección segunda registra unos 700 y la cuarta unos 300, por lo que, la primera señala a tres años vista y la otra a dos años. «Vamos muy bien en materia de resolver recursos de apelación, pero muy mal en el señalamiento de juicios nuestros, castigados con penas de prisión superior a cinco años», manifiesta.

En los últimos años, exceptuando los de pandemia, se han incrementado los juicios por asesinato u homicidios. En detalle, se ha registrado una media de unos quince homicidios al año que comporta quince jurados populares anualmente. Al mismo tiempo, ha cambiado la tipología de los delitos con más personas implicadas y con organizaciones criminales. «Los juicios han pasado de tener 1 o 2 acusados a juzgar 20 o 30», observa Perarnau. Aparte, también han crecido las causas en materia de agresión sexual -un 10%-, ya que con el cambio de ley – con la eliminación del abuso sexual para incluirlo en la agresión-, ha supuesto que «buena parte» de los casos que se juzgaban en los penales , ahora, se hagan «prácticamente todos» en la Audiencia.

Nueva sección penal

Desde hace tiempo, Perarnau pide la creación de una nueva sección penal para solucionar el retraso crónico en la realización de los juicios. «Crear una nueva sala de lo penal sería ideal. El problema es que como no hay presupuestos españoles ni catalanes, eso no es posible», asevera. Con todo, explica que desde principios de año, han reforzado el organismo con dos de los cinco jueces de adscripción territorial. Conjuntamente con un nuevo magistrado titular, configuran, de forma indirecta, una tercera sala de enjuiciamiento. «La Audiencia Provincial de Tarragona, de facto, ha pasado a tener dos secciones penales a tres. Eso nos permitirá incrementar el número de juicios que podemos hacer al año», asegura.

Los grandes casos pendientes: IQOXE , Innova e Inipro

El juicio por la explosión de IQOXE no se celebrará este año. Según apunta el presidente de la Audiencia, la pieza principal se podría juzgar el año 2026. En noviembre de 2024, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona dictó la apertura del juicio oral contra los tres directivos en el momento de la explosión, el 14 de enero de 2020. Con todo, se ha tenido que prorrogar la fase de instrucción por la demanda civil de Repsol Química por la pérdida de 50 millones de euros a raíz del incidente, ya que la empresa no le suministró el óxido de etileno.

Después de cinco años, Perarnau considera que es muy necesario juzgar los hechos: «Es una causa que para mí es preferente y tiene que ser preferente, no tenemos temas económicos, tenemos tres muertos, por lo tanto, es una causa con una sensibilidad especial». Con respecto a las dos piezas separadas de IQOXE, la medioambiental por los vertidos al mar, y la del reactor «clandestino», están pendientes de resolverse los recursos de apelación. «La pieza principal es la que tenemos que tener absoluta sensibilidad, las otras dos son Inipros o Innova, las podemos hacer en un tiempo razonable, sin ningún tipo de preferencia», comenta.

En el caso de Innova, también están pendientes de la nueva fecha. Perarnau apunta que el juicio podría celebrarse a finales de este año, si consiguen «meterlo». La Audiencia acordó aplazarlo por la enfermedad de una de las personas que tenía que participar en las sesiones. El 6 de mayo de 2024, se tenía que empezar a juzgar la pieza principal y la separada número 2, que investiga presuntas irregularidades en la construcción del hospital Sant Joan de Reus. Entre los acusados está Josep Prat, exdirector del holding Innova; Carles Manté, exdirector del CatSalut; Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus; o el arquitecto Jorge Batesteza y dos sociedades.

También está pendiente de señalarse el juicio del caso Inipro, el cual investiga la presunta trama de corrupción en que se habrían desviado 276.157,31 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) al PSC. Entre las nueve personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, está el exalcalde de la ciudad, el socialista Josep Fèlix Ballesteros. «Llevamos tanto retraso que no viene de medio año, el sistema ha colapsado tanto que porque colapse medio año más no me preocupa nada, afirma Perarnau.

Señala que este se podría celebrar a finales de año o comienzos de 2026. «Estamos intentando que las dos – Innova e Inipro- sea para finales o principios años, dice. Si viene añade: «IQOXE me hace perder el sueño, las otras dos causas ya dejaron de perdérmelo, intentaremos que la tercera sección las coja y hacerlo tan rápido dentro del retraso inmenso que llevamos», valla.