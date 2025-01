Once ámbitos de conocimiento de la URV, entre los mejores del mundo según el Times Higher Education

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Times Higher Education (THE) ha publicado los rankings en que destaca las mejores universidades del mundo en once ámbitos, los World University Rankings by subject 2025. Por segundo año consecutivo la Universidad Rovira i Virgili está presente en los once ámbitos evaluados: Artes y Humanidades, Economía y Negocios, Medicina y Salud, Ciencias de la Computación, Estudios de Educación, Ingenierías, Derecho, Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas, Psicología y Ciencias Sociales.

De estas once disciplinas la URV ha mejorado respecto del año pasado en el ámbito de Ciencias Sociales, que se sitúa en la posición 301-400 del mundo y el de Enginyeries, que asciende a la 501-600 posición del ranking, que basa sus resultados en dieciocho indicadores que miden el rendimiento de las universidades en cinco áreas: docencia, en torno a la investigación, calidad de la investigación, internacionalización e industria.

En comparación con el resto de universidades del Estado español, el ámbito mejor posicionado es el de Ciencias de la vida, en la que la URV se encuentra en 3.ª posición, compartida con seis universidades más. En este ámbito también se sitúa la 3.ª a nivel de Cataluña. También destaca en el ámbito de las Ciencias Físicas, donde se sitúa como en 5.ª posición del Estado español, compartida con tres universidades más y 3.ª respecto de las universidades catalanas, lugar que comparte con la Universidad Politècnica de Catalunya.