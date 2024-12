La prueba para peatones en la Rambla arranca con buen pie y el gobierno apunta a hacerlo permanente

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

La prueba piloto para peatones en la última coca de la Rambla ha arrancado con buen pie y el ejecutivo municipal ya apunta a su permanencia. Después del puente de la Purísima, vecinos, comerciantes, hostaleros y gobierno municipal valoran positivamente el test, a la espera de los días grandes de Navidad. «Que haya espacios para peatones es bueno para los vecinos, siempre que no se aproveche para llenarlo todo con terrazas», explica Àfrica Badia, presidenta de la AV de Tarragona Centre.

De momento, se ha optado por colocar las terrazas de bares y restaurantes que estaban en la rambla en la calzada para liberar espacio. «Los restauradores de la zona están contentos con la medida. Es una forma de hacer más amable la ciudad», expone Javier Escribano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona Ciudad. Se ha establecido una zona de carga y descarga y otra donde no se puede pasar.

«Si tenemos que recibir un pedido, ya avisamos de que la señal no les afecta», comenta el gerente de un bar de la última coca. Los vehículos de reparto se agrupan los días laborables en el chaflán antes de entrar en la zona delimitada. «Queremos que sea un llamamiento para la gente. Durante el puente, la afluencia de visitantes fue un éxito», indica Montse Adan, consejera de Comercio.

«Las zonas peatonales dan vida a una ciudad y puede animar a los ciudadanos a visitar más los comercios. Es cuestión de probar y analizar si nos ayuda», expresa Raquel Pizarro, presidenta de la Asociación de comerciantes Vía T. Las tres asociaciones y el gobierno municipal se reunirán después de Navidad para analizar la probatura.

«Seguro que hay cosas que funcionan y otras que se tienen que modificar. Queremos escuchar a todos los implicados y nos mantenemos firmes en el objetivo de hacer el espacio para peatones permanente», afirma Adan. La prueba se alargará hasta el día 6. Sin embargo, no todo el mundo conoce la medida. «Nosotros no somos del barrio y no nos hemos fijado», comentan dos señoras mayores sentadas en un banco.

«Siempre se hacen muchas cosas en el centro y se valora la parte económica. Pero también se podrían hacer estas iniciativas en los barrios», critica Magí, vecino del Serrallo. «Temía que no me dejaran entrar con el coche, pero he visto que hay excepciones. Me parece un buen proyecto», concluye Enric Boronat, vecino de la calle Girona.