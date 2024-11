La Diputación de Tarragona se refleja en Barcelona para crear la futura Área Metropolitana

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«El gran referente, sin duda, es el Área Metropolitana de Barcelona». Así se expresaba ayer la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, instantes antes de entrar en una reunión con una delegación barcelonesa. El encuentro se enmarca en un memorándum de acuerdo entre la Diputación y el AMB. Este documento, vigente hasta el 2027, fija que los dos organismos compartirán asesoramiento y que se creará una comisión de seguimiento de esta colaboración.

«Solo es el primer encuentro. Sabemos que, a través de su experiencia, podemos avanzar mucho en el Área Metropolitana del Camp de Tarragona», comentó Llauradó. A la reunión asistió el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

La entidad administrativa barcelonesa nació en el 2011 y se trata de la única área metropolitana no ya de Cataluña, sino del estado español. «Lo que se plantea es que una nueva área metropolitana en Cataluña sea fuerte y amplia. Queremos identificar las primeras colaboraciones, sobre todo con respecto a la composición jurídica. Y en segundo lugar, y no menor en la parte económica», expuso Balmón.

El alcalde de Cornellà lleva desde el 2004 al cargo y es una de las pocas personas que ha vivido y trabajado en todo el proceso metropolitano hasta la actualidad. «Cooperar es un verbo que en el mundo local hemos interiorizado, con las ganas de intentar mejorar siempre la vida cotidiana de la gente», expresó Balmón.

Personalidades locales

En este sentido, el vicepresidente defendió el modelo metropolitano desde el punto de vista local. «Lo que hace un área metropolitana es reforzar las personalidades locales, porque gestiona competencias locales. En Barcelona, se empezó con la gestión de un planeamiento urbanístico y poco a poco acabó derivando a muchas más cosas», indicó Balmón.

«Lo que tenemos que entender es que, sin diluirte, hay espacios comunes. Y que hay necesidades en el día a día, que van más allá de la frontera de tu municipio, que sólo puedes tratar con una mirada amplia», añadió el vicepresidente.

Modelos europeos

Si bien no se detalló la frecuencia de los encuentros, Llauradó aclaró que no es una relación de tutela sino de escucha. «No sabemos si tendremos que coger su modelo. En Europa se han configurado otras áreas metropolitanas y exploraremos la que nos parezca más oportuna», sentenció la presidenta. «Estamos aquí para compartir nuestra experiencia, nuestras certezas y las cosas que no se han hecho bien y que podemos corregir», concluyó Balmón.