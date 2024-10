Les terrazas cerrarán a la 1 h los fines de semana y la época de verano será del 15 de mayo al 15 de octubre

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

«Un parto difícil». Así se resumía internamente en el Ayuntamiento el proceso de creación de la nueva ordenanza de terrazas en Tarragona. Meses de trabajo y debate que culminaron ayer, en la última reunión de la comisión de estudio del documento. Todas las enmiendas de los grupos municipales quedaron resueltas y se llegó al consenso suficiente para llevar la ordenanza al plenario del 15 de noviembre.

«Hemos acordado que los viernes, sábados y vísperas de festivo el cierre será a la 01 h. En periodo de verano, el horario de abertura será de domingo a jueves a las 00.30 h. y a las 01.30 h. los viernes, sábado, vísperas de festivo y fechas especiales», explicó Montse Adan, consejera de Comercio, al salir de la reunión. Finalmente, la temporada de verano se establecerá del 15 de mayo al 15 de octubre.

Estos puntos eran la patata caliente que quedaba por resolver, sobre todo entre Junts y En Comú Podem, que defendían posturas contrarias. «Defendíamos que la temporada de verano empezara el 1 de mayo, porque cada vez hace más calor, pero creemos que es un buen acuerdo», dijo Pep Manresa, consejero de Junts.

El texto definitivo ha reducido el horario de cierre estival, que era inicialmente a las 2 h, y ha ampliado los días de temporada. «Ha habido un trabajo de consenso y de acercamiento de posturas. La mayoría de nuestras enmiendas, que blindan el descanso de los vecinos, se han incorporado y estamos satisfechos», expresó Jordi Collado, portavoz de ECP.

Más allá, otra de las cuestiones más debatidas giró en torno al ruido. El PP apostaba por no retirar los elementos a la hora de cerrar para evitar molestias. «Los técnicos de Limpieza nos han dicho que no es viable para que por las mañanas pueda pasar la maquinaria», aclaró Adan. «Lo lamentamos, aunque celebramos que se cambien los vados de la Plaza de la Font para que no entren los camiones y se evite estropear las baldosas», expresó Maria Mercè Martorell, portavoz del PP.

Comisión de seguimiento

Por último, Adan puso en valor la creación de una comisión técnica y otra de seguimiento, que se encargarán de revisar el cumplimiento de la normativa y de tratar casos excepcionales. «Seguramente nos reunimos mensualmente. No tenemos miedo, se modificará la ordenanza si alguna cosa no funciona», dijo la consejera.

En este sentido, el consejero de ERC, Xavi Puig, expuso que «hemos blindado la ciudad de posibles ‘alcaldadas’, como sucedió con los aparcamientos». Más allá de los grupos políticos, desde la patronal de hostelería de la ciudad ve «luces y sombras» en la ordenanza.

«Estamos contentos con la ampliación de la temporada de verano y con el régimen sancionador, que era muy necesario. Ahora bien, vemos mal que el jueves se trate como laborable. Había quejas por falta de control, pero para esto están las nuevas sanciones. Al final, cinco días a la semana la ciudad estará cerrada a las 12», remarcó Javier Escribano, presidente de la AEHT.