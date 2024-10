Els treballadors de BIC reclamen renovar l’asfalt del polígon Entrevies de Tarragona

Al polígon Entrevies de Tarragona hi treballen una cinquantena de companyies.Gerard Martí

Tapes de claveguera aixecades. Clots de més de 3 centímetres. Absència de senyalització. Asfalt esquerdat. Aquest és l’estat del Polígon Entrevies de Tarragona. Unes condicions que han portat als Comitès d’Empresa de BIC Iberia i Graphic a aixecar la veu. Els treballadors han enviat una carta a l’Ajuntament per a expressar la seva preocupació i en la qual exigeixen actuacions.

«Hi ha hagut diversos ensurts amb vehicles i més d’una punxada de rodes. Ens costa que, fins i tot, algun particular ha denunciat l’Ajuntament», explica Santi Rodríguez, membre del comitè d’empresa de BIC Graphic. L’asfalt presenta molts clots, que empitjoren amb el pas del temps.

I, sobretot, amb la pluja. «La setmana passada es va haver de tallar el trànsit. Hi havia 15 centímetres d’aigua i l’única sortida, quan plou, és per sota el pont, que s’inunda», indica Rodríguez. «La riera està plena de terra i fa anys que no es neteja», afegeix.

Els treballadors expliquen que els desperfectes no només generen incomoditats als conductors, sinó que també poden «provocar danys materials en els vehicles i retards en el transport de mercaderies». Per aquests motius, reclamen al consistori una renovació del paviment.

També els senyals

D’igual forma, els comitès d’empresa consideren que cal renovar les senyalitzacions verticals de trànsit. «Falten diversos senyals i també s’haurien de pintar les línies del terra. És un tema de seguretat viària», rebla Rodríguez.

Amb tot, els treballadors de la companyia sol·liciten que es faci una actuació «urgent i necessària» per a «garantir la seguretat i el bon funcionament» del polígon industrial. De fet, la mateixa BIC es va plantejar abandonar la ciutat per aquests motius. El trànsit de vehicles pesants a la zona es xifren en uns 500 camions al dia, d’una cinquantena de companyies.

Nou pont pel 2026

El Ministeri de Transports té projectat pel 2026 un nou pont d’entrada i sortida al polígon d’Entrevies. Segons es va avançar en un primer moment l’estiu passat, la passarel·la tindria uns 20 metres de longitud i uns 10 d’amplada i suposaria una inversió aproximada de 2 milions d’euros. L’actuació afectarà uns 200 metres entre el carrer PP 13 i el Mas d’en Potau, que quedaran connectats amb el pont.

En principi, Adif serà l’encarregada d’executar l’actuació, mentre els ajuntaments de Tarragona i La Canonja duran a terme la conservació i el manteniment. Les previsions des de Madrid és que les obres puguin començar, si tot va bé, el tercer trimestre de l’any vinent.