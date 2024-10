Els Xiquets de Reus volen seguir sumant i creixent

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Els Xiquets de Reus han gestionat de la millor manera el ritme de la temporada per arribar a aquest mes d’octubre amb opcions de recuperar el castell de nou. El 2023 van provar sense sort el 4de9f per Sant Pere i el 3de9f per la Diada del Mercadal, dos castells que no assoleixen des del 2019 i ara arriben amb il·lusions renovades després d’una temporada on han fet gairebé tots els passos previs necessaris per assolir-los.

Primer calia assegurar i consolidar els castells bàsics de vuit que van ser molt protagonistes durant els mesos de maig, juny i bona part de juliol. Un cop memoritzats el 4de8 i el 3de8, a la diada de Santa Anna, just abans d’entrar al mes d’agost, es va fer un pas endavant descarregant el 7de8, el primer de l’historial de la colla, que servia per pensar en un dels grans reptes d’aquest any, el 5de8. El cap de colla dels Xiquets de Reus, Oriol Ciurana, és conscient que aquesta estructura obre la porta dels castells de nou i per Misericòrdia el van tornar a descarregar cinc anys després de l’últim.

Ara és el moment de plantejar-se novament el castell de nou. A l’assaig s’han trebalat tant el 3de9f com el 4de9f i caldrà afinar bé per veure quin es pot estrenar a la Tarraco Arena, un escenari on sempre que han portat el tres l’han descarregat (1996, 2014, 2016 i 2018), a diferència del quatre, del que van fer dos intents desmuntats l’any 2016. Tot apunta que els primers objectius seran els castells que ja estan descarregats com el 5de8 i el 7de8 per assaltar posteriorment aquest possible castell de nou.

Durant les últimes setmanes la colla també ha treballat el 2de8f, però no està clar que entri en el seu possible programa per al Concurs. Aquesta temporada han completat vuit vegades el 2de7, però no l’han provat amb un pis més. L’any 2023 va ser el seu castell més important descarregant-lo set vegades i carregant-lo en una ocasió més. Si els de la camisa avellana poden completar aquests objectius, l’actuació es convertiria en una de les millors del seu historial sense pilar.

Després del Concurs, els Xiquets de Reus encara tindran dues actuacions més on provar castells que els puguin quedar pendents, en especial la Diada de la Colla el 26 d’octubre.