Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Una vez acabadas las vacaciones de verano, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona ha puesto la directa para acordar el presupuesto de 2025 lo antes posible. El ejecutivo socialista inició la semana pasada una ronda de encuentros con la oposición.

Durante estas reuniones, sin embargo, casi no se habló sobre las cuentas para el próximo año. Y es que antes de negociar nuevos acuerdos, es necesario que el alcalde, Rubén Viñuales, dé cumplimiento a los compromisos que adquirió con los grupos municipales que dieron apoyo a los presupuestos del 2024.

El año pasado, los socialistas aprobaron la modificación de las ordenanzas fiscales gracias a los acuerdos que cerró con Junts per Catalunya y En Comú Podem. Ambas formaciones votaron a favor de la propuesta del gobierno, que contemplaba el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 7,4%, del ICIO en un 30%, y de la tasa de ocupación de terrazas en un 20%. Junts y ECP también dieron el «sí» en las cuentas del 2024. En este caso, se sumó Esquerra Republicana. Obviamente, los tres pusieron sus condiciones para dar apoyo el presupuesto. Ahora, prácticamente un año después, ha llegado el momento que el gobierno municipal rinda cuentas.

El portavoz de Junts, Jordi Sendra, apunta que hay «buena predisposición» para negociar, «pero previamente tenemos que tener la certeza de que se ha dado cumplimiento sobradamente a los acuerdos que cerramos el año pasado». El edil espera que se llegue a un «80 o 90%» de ejecución.

Entre las prioridades de la formación soberanista hay la creación de la Oficina de Promoción del Catalán o la elaboración de los anteproyectos para la recuperación de la Quinta de Sant Rafael o para la pacificación de la primera coca de la Rambla Nova. «Al menos, que se encargue la redacción», indica.

El portavoz de ECP, Jordi Collado, también reclama al ejecutivo que acate los compromisos acordados. Antes del verano ya se reunieron dos veces con los socialistas para hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria del 2024. La semana pasada tuvieron dos encuentros más y hoy se volverán a encontrar con Isabel Mascaró, consejera de Hacienda, y Pau Pérez, asesor especial de Alcaldía.

«Estamos pendientes de saber qué es lo que se ha hecho para decidir si entramos a negociar o no», dice Collado, quien muestra su preocupación porque «no se ha hecho nada con los 700.000 euros que se tenían que destinar al Plan de accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas». Sin embargo, celebra que de los 1,5 millones de euros destinados a la compra de vivienda social «ya se han gastado 700.000 y hay 600.000 reservados».

No contar con los tránsfugas

Los comunes también han dejado claro que si los consejeros no adscritos —tránsfugas de Vox-, Jaime Duque y Javier Gómez, entran en la ecuación, no entrarán en ninguna negociación. Tampoco lo hará ERC, que se reunió el lunes con los socialistas. Además, la portavoz republicana, Maria Roig, afirma que no entrarán a negociar el presupuesto porque «Viñuales ha dinamitado todos los puentes de confianza».

«No ha hecho prácticamente nada para cumplir las inversiones que acordamos», afirma el edil. Hay que recordar que Esquerra pactó un paquete de inversiones de 4,2 millones para este año con el gobierno. Sin embargo, los republicanos se oponen a cerrar acuerdos con «quien no tiene palabra y con quien se esconde con el caso grave de espionaje al Ayuntamiento de Tarragona».