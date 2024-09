Viñuales quiere la cesión de las pistas deportivas de la Ciutat de Repòs

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha solicitado a la Generalitat de Catalunya la cesión de las pistas deportivas de la Ciutat de Repòs i Vacances, las cuales se encuentran separadas del recinto central, en el otro lado de la carretera N-340.

De hecho, estas instalaciones quedan fuera del ámbito de actuación del proyecto elaborado por el Departamento de Derechos Sociales para la transformación de la antigua Residencial en un albergue de juventud. «Vimos que no le darían uso a este espacio y, por eso, hemos pedido que pase a manos municipales», explica el alcalde.

El Ayuntamiento de Tarragona ya pidió la cesión del edificio de la entrada de la Ciutat de Repòs para ubicar el futuro Centre Cívic de Llevant, una de las demandas más reivindicadas por parte de los vecinos de la zona. Y es que, en los últimos años, han denunciado las «carencias en equipamientos básicos» en los barrios de Llevant.

«Nuestra voluntad es que tengan un centro cívico y también unas pistas deportivas, que serían gestionadas por el Patronato de Deportes», señala Viñuales, quien explica que el Ayuntamiento asumiría las obras para adecuar las instalaciones y abrirlas para «el uso y disfrute» de la ciudadanía.

En los últimos años, el consistorio tarraconense ha hecho una gran inversión en la creación de equipamientos deportivos. Este 2024, se han inaugurado el parque multideportivo de Ponent —entre los barrios de la Albada y Parc Riu Clar- y las pistas de Sant Pere y Sant Pau, proyectadas por el anterior gobierno municipal y ejecutadas por el actual. Ahora, con las instalaciones de la Ciutat de Repòs, el ejecutivo socialista pretende crear el primer gran equipamiento deportivo municipal de la zona de Llevant.

La licitación, «inminente»

La delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López, ha asegurado que la licitación de las obras para transformar la Ciutat de Repòs en un albergue juvenil es «inminente». Hay que recordar que se tienen que ejecutar antes del 2026 para no perder la ayuda de 15 millones de los fondos Next Generation. Aunque el proyecto de la Generalitat no incluye las actuales pistas deportivas, se prevé que se construyan nuevas en la zona central del recinto.