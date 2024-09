El gobierno de Tarragona y la oposición se reunirán la próxima semana para concretar la ordenanza de terrazas

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona aprieta el acelerador para terminar la futura ordenanza de terrazas. Este viernes acaba el plazo para presentar enmiendas al borrador presentado por el gobierno municipal, el cual incluye un nuevo régimen sancionador elaborado por la Guardia Urbana. Según ha podido saber Diari Més, la Comisión de Estudio se reunirá la semana que viene, previsiblemente el martes, para poner sobre la mesa y valorar las diferentes reclamaciones y modificaciones propuestas.

A partir de aquí, el gobierno tratará de llegar a un consenso con la oposición para acabar de definir el documento final. La voluntad de la consejer de Comercio, Montse Adan, es que se pueda aprobar cuanto antes mejor. Hay que recordar que uno de los puntos más controvertidos de la primera propuesta del gobierno para la nueva regulación prevé que las plazas de la Parte Alta puedan abrir hasta las dos de la madrugada de jueves a sábado.

El régimen especial que tenía hasta ahora la plaza de la Fuente se quiere aplicar también en la plaza del Fòrum y la del Rey, así como en la Isla Corsini y en el tramo inicial de la Rambla Nova, en el Balcón del Mediterráneo. Algunos ciudadanos han mostrado su oposición a la ampliación de los horarios de cierre y así lo han hecho saber a los consejeros de En Comú Podem, a través del proceso participativo impulsado por el mismo grupo municipal.

En total, han recibido más de 50 enmiendas, las cuales registrarán para llevarlas a debate a la comisión. «Si el resto de grupos no escuchan estas propuestas, no estarán rechazando una iniciativa de ECP, sino las aportaciones de vecinos y vecinas que conviven diariamente con la restauración», apunta el portavoz, a Jordi Collado, quien cree que no están siendo escuchados.

La mayor parte de las aportaciones son para subrayar la necesidad de preservar el espacio público para el uso ciudadano manteniendo límites claros para las terrazas, y se ha reclamado «una propuesta específica por reorganizar el espacio público en la plaza de la Fuente». Los comunes reclaman que los jueves no se pueda abrir hasta las 2 h. También reclaman «medidas acústicas» para el descanso de los vecinos, sobre todo para la Parte Alta, una zona «tensada».

Reunión de ERC con entidades

El grupo de Esquerra Republicana ha mantenido reuniones con los colectivos implicados para preparar las enmiendas. «No entendemos que el equipo de gobierno no se haya reunido con las entidades vecinales y económicas afectadas», lanza el consejero Xavi Puig, quien apunta que harán propuestas para «velar que los horarios y las zonas privilegiadas sean escogidas por el pleno, entre todos, a resguardo de alcaldades que puedan resultar absurdas como hemos visto con los aparcamientos». No obstante, pone en valor que «se hayan incorporado algunas observaciones planteadas en comisiones anteriores».

Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Sendra, explica que «hace meses que hablamos en la calle con todo el mundo y estamos ultimando las enmiendas que presentaremos». «Siempre hemos dicho que la nueva ordenanza tiene que garantizar la convivencia entre la movilidad y el derecho al descanso y la generación de actividad económica por parte de los restauradores», indica el edil, quién pide «mano dura con los que incumplan la normativa y sensibilidad con los que hacen las cosas bien».

