Pillan a un hombre orinando sobre la fachada del circo romano de Tarragona

Un hombre ha sido pillado mientras orinaba sobre la fachada del circo romano de Tarragona, hecho que ha generado polémica en las redes sociales. De hecho, en un vídeo publicado en Instagram se puede ver como el hombre, cargado con una mochila de grandes dimensiones y una bolsa, orina sobre el circo romano.

«¿Qué se puede esperar de una ciudad en la que no hay lavabos públicos? No todo el mundo se puede permitir consumir un mínimo para poder entrar en un bar» o «yo he conocido los lavabos públicos que habían en la Rambla de Tarragona. Ahora hay un parking», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, donde critican la falta de lavabos públicos en la ciudad.

