Joan Miquel Nadal: «Hay que hablar con claridad y realismo sobre la inmigración»

Joan Miquel Nadal, una figura destacada en la política local durante muchos años, ha sido el líder que más elecciones municipales ha ganado en Tarragona. Es uno de los principales artífices del reconocimiento de Tarragona como Patrimonio de la Humanidad, y consiguió unificar turismo, industria y deporte, tanto con gobiernos de mayoría absoluta como con coaliciones con populares y socialistas. Es una persona profundamente comprometida con su ciudad.

Joan Miquel Nadal Exalcalde de Tarragona

¿Qué piensa del resultado electoral del mayo pasado en el Parlament de Catalunya?

«El resultado es normal con respecto a las fuerzas políticas tradicionales, pero muy preocupante con respecto a las fuerzas de extrema derecha. La subida de votos es clara, y no valorarlo con preocupación es un gran error político. Y eso lo digo no tan sólo por lo que respecta a Tarragona, sino también para el resto de nuestras comarcas. Por otra parte, las opciones de Puigdemont e Isla serán el gran debate y las dos son legítimas.»

¿Y Usted, qué ha votado?

«Yo viví siempre al lado de la ideología de centro-izquierda de Convergencia y del PdeCat y finalmente a Junts. He votado a Junts porque creo que en estos momentos es lo que más se ajusta a lo que necesita Cataluña y Puigdemont ofrece garantías de trabajo y dignidad.»

¿Por qué se ha producido el crecimiento de la extrema derecha en las comarcas tarraconenses?

«No hay una sola razón. Sustancialmente creo que existen dos causas. Por una parte, el convencimiento, en parto cierto, que la delincuencia está afectando a nuestra sociedad de manera importante y que la clase política no es capaz de resolver el problema. Y por la otra, existe un serio pensamiento que la inmigración forma parte del problema y en el razonamiento de determinados políticos forma parte de su discurso. Les dos opiniones se tienen que valorar de forma individual y no es cierto que una sea consecuencia del anterior. Querría dejar muy claro eso. Pero sí que es cierto que son dos temas que engordan el voto a la derecha y a la extrema derecha. Tenemos que afrontarlos de forma urgente, muy urgente. Pero con mucha valentía y claridad, no vale ‘de eso mejor no hablamos’ o ‘no es socialmente correcto’.»

¿Qué se tiene que hacer?

«Según mi criterio, trabajar en el campo de la delincuencia con una mayor presión policial y judicial y, si conviene, modificación o adaptación del Código Penal. En el campo de la inmigración, soy partidario de un gran consenso de país para llamar a las cosas por su nombre, no podemos seguir sin asumir el problema. No hablar con claridad, realismo y sin embudos hace que muchas personas voten a la extrema derecha, ya que el voto es secreto y no implica comentario. No hablamos del problema, no queremos hablar alto y claro, pero el problema aparece en las votaciones.

¿Qué piensa del proyecto del HardRock?

«La verdad es que cuando oigo hablar del tema, con muchas opiniones contrarias y favorables, creo que es muy sano y democráticamente importante. Pero hay que decidir. El criterio favorable de la mayoría de los representantes sociales y políticos tiene que ser respetado. Lo que no acepto es que el tema sea objeto de intercambio de votos y moneda de cambio para aprobar los presupuestos de todo el país. Es un tema estrictamente local de Salou, Vila-seca y comarca. Es un tema de decisión de nuestras comarcas. Pobre Cataluña si se pueden parar unos presupuestos por este tema. Sería aceptar la falta de criterio.»

¿Qué piensa que hay que hacer, respecto del proyecto?

«Mire, mi criterio es una constatación para la edad que tengo y eso no se puede esconder: Viví la oposición al tema de las nucleares, recuerde ‘no gracias’, y hoy ya no se habla de nucleares. Viví el trasvase del Ebro y no puedo dejar de dar las gracias a las Tierras del Ebro y al presidente Pujol. Recuerdo cómo determinados partidos y ayuntamientos se opusieron. También viví el nacimiento de PortAventura y lo que decían unos y otros, y hoy es un tema fundamental. Recuerdo las manifestaciones y algunas opiniones políticas contrarias al respecto. También he visto el crecimiento de la industria química, etc., y el equilibrio entre industria y turismo. Y ahora tenemos el problema del HardRock y me gustaría ver cómo se repite el tema en positivo. Ahora estoy con una nueva constatación que me encanta y es como el candidato Illa cita en campaña electoral al presidente Pujol como correcta formulación de las cosas. El tema de HardRock está resuelto favorablemente en nuestras comarcas y sería increíble que no se hiciera.»

¿Como exalcalde, qué piensa sobre la Tarragona actual?

«Yo no aspiro a nada y mantengo constantes silencios pero no puedo evitar decir que Tarragona está parada y que está perdiendo relevancia.»

¿Cuáles son las causas?

Este es un tema que no quiero tratarlo ahora. Quizás más adelante.»

