El Ajuntament de Tarragona entrega los nuevos puntos de libro 'Dones Tarragonines'

El Ajuntament de Tarragona ha entregado este miércoles 6 de marzo los puntos de libro número 46, 47 y 48 de la colección 'Mujeres Tarraconenses' en Maria Dolors Roigé, Hortensia Grado y M'bamoussa Dembele, respectivamente. Estos puntos de libro los edita la conselleria de Igualtat del Ajuntament de Tarragona con el asesoramiento del Consell Municipal de Dones y su finalidad es reconocer la destacada trayectoria y los valores sociales de las mujeres de la ciudad.

El acto ha tenido lugar el Centro Cultural del Antic Ajuntament a partir de las 18 h y la consellera de Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, Cecilia Mangini, ha sido la encargada de abrirlo: «Hoy Tarrragona da a conocer y reconoce la contribución de estas mujeres en la mejora de la sociedad, en la lucha por la igualdad, la inclusión y la justicia social. Un año más, la participación ciudadana ha sido clave en la propuesta de las tres mujeres que galardonamos hoy con un punto de libro». Mangini también ha subrayado que «mientras haya una sola discriminación o violencia hacia las mujeres, no dejaremos nunca la lucha feminista. El feminismo y la democracia son inseparables; y una sociedad democrática como la nuestra, no puede serlo de forma llena si no se apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres».

La entrega de los puntos de libro ha empezado con Maria Dolors Roigé, que ha sido glosada por Maria Concepció Torres. Roigé estudió la primaria en la escuela Saavedra y fue educada con el método Montessori. Después de cursar bachillerato en las Teresianas, hizo magisterio y, paralelamente, estudiaba piano. También estudió Pedagogía en Tarragona y su primera experiencia como maestra fue en Torreforta como alfabetitzadora. La metodología de su clase era activa, aplicando el método Montessori, y el método Sanabria para la enseñanza de la escritura y la lectura. Hizo estancias a diferentes países de Europa para conocer y aplicar métodos activos a su enseñanza y por ella han pasado infinidad de niños y maestros que han sido más que motivados a través de sus clases en La Normal, la actual Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Rovira y Virgilio (URV).

A continuación, se ha entregado el punto del libro 47 a Hortènsia Grau. Alba Benedicto ha sido la encargada de glosar la trayectoria de esta maestra de educación especial, pedagógica y antropóloga. Los primeros años profesionales de Grado están ligados a la docencia, en la escuela de Alcanar y en el instituto Vidal i Barraquer, del cual fue subdirectora, jefa de estudios e impulsora de los estudios de Animación Sociocultural dentro de la formación profesional, pioneros en el Estado. Formó parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya del 2007 en el 2010, siendo la primera directora de los Servicios Territoriales del Departamento de Interior y Relaciones Institucionales y Participación que impulsó políticas de recuperación de la memoria histórica. Desde el 2018 trabaja por una educación pública y de calidad y por la equidad en el Departamento de Educación y Empleo del Ajuntament de Cambrils.

M'bamoussa Dembele ha sido la tercera mujer reconocida. Tecla Martorell ha glosado la trayectoria de esta mujer que pasó su infancia y juventud entre las ciudades de Koutiala y Bamako; y vino a Cataluña cuando se casó con su marido. Sus primeros años en Cataluña no fueron fáciles y su prioridad siempre fue trabajar y tener un techo y una vida digna donde formar a una familia. Durante años ha combinado dos trabajos y la crianza de sus tres hijas y de su hijo. Se manifiesta en contra de la mutilación genital femenina y, con otras mujeres africanas, ha fundado la asociación Invisibles, una entidad sin ánimo de lucro para construir lazos entre culturas y ayudar a las mujeres que viven en su continente.

Como cada año, los tarraconenses y tarraconenses han podido proponer las mujeres que querían que fueran reconocidas con esta colección de puntos de libro. Todas las propuestas han sido recogidas, en los últimos meses, por el comité de expertos y expertas formado por el Consell Municipal de Dones de Tarragona, sindicatos y grupos políticos. Entre los requisitos para escoger a las mujeres reconocidas se encuentran los hechos con que las mujeres tienen que ser de Tarragona o tener una fuerte vinculación con la ciudad y tienen que ser mujeres con aportaciones significativas en cualquier ámbito destacado de la vida pública. Este año el comité de expertos y expertas ha recibido un total de ocho propuestas.

La entrega de los puntos de libro 'Dones Tarragonines' es uno de los actos institucionales más destacados de la programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres que organiza la conselleria de Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ del Ajuntament de Tarragona.