En Comú Podem Tarragona carga contra el PSC por no promocionar lo suficiente la tarifa social de la tasa de basura

En Comú Podem Tarragona ha cargado contra el gobierno de la ciudad (PSC) por no promocionar lo suficiente la tarifa social de la tasa de basura. Se trata de una medida «pionera en el Camp de Tarragona» que los progresistas pactaron con el ejecutivo municipal para los presupuestos de 2024 y que permite que las personas beneficiarías paguen una tarifa fija de 50 euros anuales.

Según el portavoz de ECP, Jordi Collado, «el gobierno no ha hecho bastante esfuerzo para acercar esta bonificación a la gente que no está dentro del circuito de servicios sociales o que no hace uso de las redes sociales, como pueden ser las personas mayores». Este martes los comunes han repartido unos boletines informativos por el barrio de la Floresta para informarles y animarles a solicitar la ayuda.