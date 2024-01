L’Ajuntament de Tarragona valora «molt positivament» el resultat de la programació de Nadal

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha fet una valoració «molt positiva» del desenvolupament del programa unificat de Nadal que enguany comprenia un total de 150 actes. Per Adan, «aquest Nadal ha servit de prova pilot en molts aspectes per introduir una sèrie de canvis amb els quals es volia convertir la ciutat en un pol d’atracció turístic i comercial també durant les festes nadalenques».

Dels actes d’enguany, la consellera ha destacat el túnel de llums, l’espectacle de drons del 23 de desembre i la revetlla de Cap d’Any com tres de les propostes més rellevants i que han congregat més persones: «Cada dia s’ha omplert el túnel de llums i la revetlla de Cap d’any va ser un èxit incontestable que va omplir la plaça Corsini durant gairebé tota la franja horària de 23:45 a 2:30 h: s’estima que hi ha van passar fins a 5.000 persones, segons dades de l’organització, Guardia Urbana i càlculs de superfície».

Pel que fa a l’espectacle de drons, la consellera ha informat que la part del passeig Marítim Rafael de Casanova que transcorre per la platja del Miracle va congregar 2.500 persones, tot i que «els altres punts on també era visible, com la part inferior del Vial J. Bryant, es van omplir completament». Adan ha avançat que tant l’espectacle de drons com la revella de Cap d’Any «tindran continuïtat en les properes festes de Nadal i concretament els espectacles de drons s’estendran a altres moments de l’any que s’anunciaran properament».

Pel que fa al Bus Comerç gratuït, la consellera argumentava que havia estat una prova pilot i indicava que, «tot i que l’ús ha començat sent modest, s’han produït puntes els dies en què s’ha comunicat més». En total, 364 persones van fer ús d’aquest mitjà de transport gratuït en 8 dies de circulació. Altres dades exposades per la consellera Adan indiquen una elevada afluència a la festa d’encesa de llums, amb 4.000 persones a la Rambla Nova el 24 de novembre; al Magatzem Reial, amb 7.800 entrades venudes la qual cosa representa un 97,21% d’ocupació; o el Parc Infantil de Nadal, que va registrar una mitjana d’assistència diària de 1.100 persones al dia.