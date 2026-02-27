EN COL·LABORACIÓ AMB DEXEUS DONA
«Darrere de cada cas d’infertilitat hi ha una dona que mereix ser escoltada, compresa i acompanyada per un equip d’especialistes clau en cada moment»
Entrevista a la Dra. Candela Pomeraantz, especialista en Reproducció assistida de Dexeus Dona Tarragona
Quan una dona decideix iniciar un tractament de reproducció assistida, què necessita realment en aquell moment?
Necessita sentir que està en mans d’una especialista amb criteri clínic sòlid i experiència específica en fertilitat, però també que hi ha una mirada humana que entén el que està vivint. Perquè no és només un procediment mèdic: és un procés carregat d’expectatives, dubtes i desgast emocional. El rigor científic és irrenunciable, però també ho és l’escolta i la comprensió.
Què és el que més pesa a l’hora d’escollir centre?
La confiança en un equip mèdic altament qualificat i amb dedicació exclusiva a la reproducció assistida. Cada cas requereix una anàlisi precisa i decisions fonamentades en evidència científica i experiència acumulada. També aporta tranquil·litat saber que el tractament es desenvolupa en un entorn hospitalari amb tots els recursos i capacitat de resposta davant qualsevol eventualitat.
Com es concreta aquest model a Dexeus Dona?
Treballem amb un equip multidisciplinari d’alta especialització: ginecòlegs expertes en fertilitat, andròlegs, embriòlegs, genetistes, psicòlogues i especialistes en nutrició que actuen de manera coordinada. Aquesta integració ens permet abordar cada situació amb una visió global i definir estratègies terapèutiques personalitzades amb el màxim nivell d’exigència mèdica. El suport emocional forma part del mateix model assistencial.
Quins elements reforcen l’experiència de la pacient?
Concentrem totes les proves diagnòstiques al centre, optimitzant temps i facilitant el procés. La figura de “l’Assessora Fertility” garanteix seguiment continu i coordinació eficient. A més, l’app de Dexeus Dona permet accedir a la pacient a tota la informació sobre el seu tratactment, aportant serenitat i autonomia.
Què significa per a Tarragona comptar amb aquest model?
Suposa disposar d’un referent en salut de la dona al propi territori, amb accés a tecnologia avançada, protocols d’alta complexitat i un hospital complet que assegura continuïtat assistencial. És apropar la màxima expertesa mèdica i científica sense renunciar a la proximitat.
Per què l’entorn hospitalari és clau en els resultats?
Perquè dur a terme la FIV dins d’un hospital implica més supervisió clínica, més seguretat i millor capacitat d’anticipació. En reproducció assistida, aquest nivell de control marca la diferència.