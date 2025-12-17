Diari Més

Els millors olis d’oliva verge extra de Catalunya ja tenen nom

El Govern distingeix amb els Premis Nacionals 72 olis, de grans i petits productors d’arreu del país, que posen de relleu la seva excel·lència, varietat i innovació

Premiats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Catalunya

Premiats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva CatalunyaGeneralitat de Catalunya

L’oli d’oliva, batejat com a or líquid des de l’antiguitat, és un tresor de la cuina mediterrània, amb sabor deliciós i beneficis comprovats per a la salut. Aquesta qualitat i tradició es reflecteixen en els Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que aquest 2025 han distingit 72 olis, de grans i petits productors, per la seva excel·lència, diversitat i compromís amb la innovació.

Aquesta segona edició dels premis, celebrada a les Borges Blanques, ha comptat amb la participació de 186 olis, 53 més que l’any anterior, una xifra que confirma el bon moment del sector i el prestigi creixent dels seus productes.

Entre els grans productors, el jurat ha distingit els cinc millors olis del 2025: Elixir Despinyolada Bio i Elixir Bio, de Cuadrat Valley; i tres olis de la gamma Janiroc de Pons Tradició: Koroneiki, Lecciana i Arbequina.

Pel que fa als petits productors, els reconeixements principals han estat per a Salar d’Arbúcies, del Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis; Arbor Sacris, de Miliunverd; Oli de Marges – Masia Can Calopa, del projecte L’Olivera, i Identitat Olive Oil Empeltre, d’Identitat Olive Oil. Cinc olis que exemplifiquen models diversos de producció, arrelats al territori i amb una clara aposta per la qualitat.

Els millors olis d’oliva verge extra catalans del 2025
Categoria Tipus d’afruitat / Tipus Oli Productor Puntuació
5 millors olis de grans productors-ELIXIR DESPINYOLADA BIOCUADRAT VALLEY93,65
-JANIROC KORONEIKIPONS TRADICIÓ93,03
-JANIROC LECCIANAPONS TRADICIÓ92,60
-JANIROC ARBEQUINAPONS TRADICIÓ92,42
-ELIXIR BIOCUADRAT VALLEY92,05
5 millors olis de petits productors-SALAR D'ARBÚCIESMOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
-COLL DE L'ALBA MORRUDAXAVIER GUILERA XIMENIS94,29
-ARBOR SACRISMILIUNVERD93,95
-OLI DE MARGESMASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
-IDENTITAT OLIVE OIL EMPELTREIDENTITAT OLIVE OIL93,40
Olis grans productorsAfruitat verd intensDEGUSTUS SELECCIÓ ESPECIALCOOPERATIVA LA GRADELDA91,08
Afruitat verd migELIXIR BIOCUADRAT VALLEY92,05
Afruitat verd migFONTFLEURIECUADRAT VALLEY92,00
Afruitat verd migBARONIA DE CABACÉSCOOPERATIVA DE CABACÉS92,00
Afruitat verd migOLI LES CABANESCOOPERATIVA DE JUNCOSA91,70
Afruitat verd migMALLAFRÉ ECOLÒGICOLIS MALLAFRÉ90,20
Afruitat verd lleugerPROMPTUS ARBEQUINA I SECCIÓ CREDITSCCL90,45
Afruitat verd lleugerOLI FERMCOOPERATIVA CASTELLDANS90,30
Afruitat verd lleugerPRIORDEI 1789 ARBEQUINAAGRO FOODS & COMMERCE89,05
Afruitat verd lleugerBARONIA DE CABACÉS ECOLÒGICCOOPERATIVA DE CABACÉS88,65
Afruitat verd lleugerMOLÍ DEL LLARG ECOINDUSTRIAL AGRÍCOLA FORÉS82,60
Afruitat madurOLI PADRÍMAS MONTSENY91,06
Afruitat madurOLI AMAGATRAMON ROJO PUERTO91,06
Afruitat madurCATERRA EMPELTRECOOPERATIVA POBLA MASSALUCA90,25
Afruitat madurETIM AGRÍCOLAFALSET MARÇÀ90,20
Afruitat madurCATERRA EMPELTRE ARBEQUINACOOPERATIVA POBLA MASSALUCA88,35
Olis petits productorsAfruitat verd intensSALAR D'ARBÚCIESMOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
Afruitat verd intensCOLL DE L'ALBA MORRUDAXAVIER GUILERA XIMENIS94,29
Afruitat verd intensOLI DE MARGESMASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
Afruitat verd intensIDENTITAT OLIVE OIL EMPELTREIDENTITAT OLIVE OIL93,40
Afruitat verd intensALBIUM PICUAL I ARBEQUINAAGROALBIUM93,17
Afruitat verd migARBOR SACRISMILIUNVERD93,95
Afruitat verd migOLI FONTCLARA ARBEQUINAZANOTELLI93,01
Afruitat verd migOLEUM NATURALE PZ TURCH-91,62
Afruitat verd migOLI DEL BOIXCAL BOIX, SCP91,54
Afruitat verd migCASOLÍMILIUNVERD91,31
Afruitat verd lleugerAZ-AZEYTUN ARBEQUINACOMERCIAL AZ-AZEYTUN92,20
Afruitat verd lleugerSUO TEMPORE BY RAIG D'ARBECARAIG D'ARBECA91,65
Afruitat verd lleugerELLA I NALTRESCOMERCIAL AZ-AZEYTUN91,40
Afruitat verd lleugerTORRE ROJAAGRÍCOLA MAS CURRÓ90,90
Afruitat verd lleugerMASSÍS DEL PORT 1898 VERD ARBEQUINAAGRÍCOLA SANT JOSEP BOT90,15
Afruitat madurVEROLAT DE L'EBREMIQUEL PÉREZ VALLÉS93,59
Afruitat madurELLA I L'ARIADNACOMERCIAL AZ-AZEYTUN92,80
Afruitat madurMAS CURRÓ VERA SELECTAAGRÍCOLA MAS CURRÓ92,08
Afruitat madurELLA I L'ADAMCOMERCIAL AZ-AZEYTUN90,20
Afruitat madurCIMMA MASSANELLOLEA DRINKS89,50
Olis de producció ecològica-SALAR D'ARBÚCIESMOLÍ SALAR D'ARBÚCIES94,77
-COLL DE L'ALBA MORRUDAXAVIER GUILERA XIMENIS94,29
-OLI DE MARGESMASIA CAN CALOPA – L'OLIVERA93,85
Olis monovarietals-VERA DEL VALLÈSSALAR D’ARBÚCIES94,77
-MORRUDACOLL DE L’ALBA94,29
-FARGAARBOR SACRIS93,95
-ARBEQUINAELIXIR DESPINYOLADA BIO93,65
-EMPELTREVEROLAT DE L’EBRE93,59
-KORONEIKIJANIROC KORONEIKI93,03
-LECCIANAJANIROC LECCIANA92,60
-ARGUDELLOLI FONTCLARA ARGUDELL92,38
-PICUALMAS MONTSENY SELECCIÓ PICUAL91,94
-ARBOSANAELLA I NALTRES COMERCIAL AZ-AZEYTUN91,40
Olis recuperació de varietats autòctones-SALAR D'ARBÚCIES-94,77
-FURROSODELPLANA89,65
-CIMMA MASSANELLOLEA DRINKS89,50
Olis millor maridatge-OLI FONTCLARA ARBEQUINAZANOTELLI-
-SUO TEMPORE BY RAIG D'ARBECARAIG D'ARBECA-
-MAS CURRÓ VERA SELECTAAGRÍCOLA MAS CURRÓ-
Olis millor embalatge-ARBOR SACRISMILIUNVERD-
-JANIROC LECCIANAPONS TRADICIÓ-
-BARONIA DE CABACÉSCOOPERATIVA DE CABACÉS-

Aquesta segona edició dels premis s’emmarca en la celebració del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i culminarà amb la publicació, el pròxim mes de febrer, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, una eina clau per continuar projectant els olis catalans al mercat i a la restauració.

