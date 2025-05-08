Patrocinat
Fins al 21 de maig es pot participar en la convocatòria de 50 beques per preparar oposicions a judicatura, fiscalia i lletrats/ades de l’Administració de justícia
Amb una durada de 4 anys, les beques contribueixen a l'estabilitat de les plantilles, a assolir
un major grau d'eficàcia i qualitat del servei, i al foment del dret propi i de l'ús de la llengua
catalana a l'Administració de justícia
El termini per concórrer a la convocatòria per accedir a un total de 50 beques del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) per a la preparació d’oposicions a les carreres judicial, fiscal i lletrats/ades de l’Administració de justícia finalitzarà el proper 21 de maig. Fins a aquesta data, les persones graduades en Dret interessades poden presentar la sol·licitud per concórrer a la convocatòria i consultar les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, a través del CEJFE, destina 2.841.600,00 euros per al període 2026-2029, per finançar els adjudicataris de la beca que els permetrà estudiar i preparar-se per a les oposicions a judicatura, fiscalia i lletrat/ades de l’Administració de justícia. L’import de cadascuna és de 56.832 euros (14.204 €/any), amb una percepció mensual de 1184 euros que permetrà als beneficiaris dedicar-se a estudiar i cobrir les despeses derivades d’aquesta dedicació intensa.
Requisits i condicions
Les persones aspirants han de:
- No haver transcorregut més de 10 anys des de l'obtenció del títol de la llicenciatura o el grau en Dret.
- Estar empadronades i residir efectivament a Catalunya durant com a mínim 5 anys dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, i mantenir aquesta residència durant tot el període d ela beca.
- Acreditar el coneixement del català amb el nivell mínim (C1 o equivalent).
Les persones beneficiàries hauran d’estudiar l'oposició sota la direcció d’un un centre especialitzat, un o diversos preparadors, o mitjançant el Programa per a la preparació d'oposicions a lletrats/ades de l'Administració de justícia organitzat pel CEJFE. L’estudi ha de ser de dedicació exclusiva des de l’atorgament de la beca fins a la seva extinció.
Durada i finalització
La preparació de les oposicions per a l'accés, pel torn lliure, a les carreres judicial i fiscal i al cos de lletrats/ades de l'Administració de justícia, exigeix la dedicació exclusiva dels aspirants durant una mitjana aproximada de quatre anys. Aquesta circumstància comporta que les persones que no disposen de prou recursos no es plantegin, o bé abandonin, la idea de preparar les corresponents proves d'accés. Les beques tenen una durada màxima de 4 anys, comptadors des de la data que determini la convocatòria. Si durant aquest període la persona beneficiària supera el procés selectiu, la beca finalitzarà en la data de publicació de la superació de la darrera prova a la seu electrònica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
Es reserva un 5% de les beques per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre que acreditin la compatibilitat per a l'exercici de les funcions i tasques corresponents.
Afavorir vocacions i estabilitzar la plantilla
Amb aquesta nova convocatòria, es dona continuïtat a la línia d'ajuts iniciada l'any 2022, que vol fomentar que les persones graduades en Dret residents a Catalunya perquè orientin les seves carreres professionals cap a les oposicions de judicatura, fiscalia i lletrats/ades de l'Administració de justícia. L’objectiu és contribuir a l'estabilitat de les plantilles, assolir un major grau d'eficàcia i de qualitat de servei i fomentar l'ús del dret civil català i de la llengua catalana a l'Administració de justícia.
Presentació i tramitació
La sol·licitud i tots els tràmits s’han de fer exclusivament per via telemàtica a través de la pàgina web Tràmits gencat.
Accés a les carreres judicial, fiscal i de lletrats/ades
Carrera judicial i fiscal
L'ingrés es fa per oposició lliure, seguit d'un curs teòric i pràctic a l'Escola Judicial. La convocatòria de l'oposició, que ha de tenir lloc com a mínim cada dos anys, a la pràctica es realitza anualment des de l'any 1998. Des de 2001, es realitza conjuntament amb la d'ingrés en la carrera fiscal, de manera que les persones opten, segons la puntuació obtinguda i les places convocades, per l'ingrés a l'Escola Judicial o al Centre d'Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia.
Els requisits per accedir a l'oposició lliure són: tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i tenir la llicenciatura de Dret. El temari es publica a l’acord de convocatòria i la de 2024, publicada el 3 de desembre, inclou 329 temes. L’oposició consta de tres exercicis teòrics, tots de caràcter eliminatori i la mitjana de superació de tot el procés és de 5 anys.
La Comissió de Selecció trasllada la relació de persones aspirants aprovades al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts perquè disposin la incorporació a l'Escola Judicial i al Centre d'Estudis Jurídics. Des de la seva incorporació, les persones aspirants ostentaran la condició de funcionaris en pràctiques, i passant a dependre del Consell General del Poder Judicial i el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, respectivament.
L'Escola Judicial, dependent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), és el centre encarregat de la selecció i formació de jutges i magistrats. Té com a objectiu proporcionar una preparació integral, especialitzada i d'alta qualitat als membres de la carrera judicial i a les persones aspirants a ingressar-hi.
Pel que fa a la carrera fiscal, les persones aspirants han de superar una fase de pràctiques que es realitza al Centre d'Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia.
10 beques per a lletrats/ades de l’Administració de justícia
El procés selectiu per accedir al cos de lletrats/ades de l’Administració de justícia es fa mitjançant el sistema d'oposició, per al torn d'accés lliure, i mitjançant concurs oposició, per al torn de promoció interna. El convoca el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, i és el ministre qui nomena el tribunal qualificador del procés. El temari es publica a l’ordre de convocatòria i, a la darrera convocatòria (2024), constava de 276 temes per al torn lliure.
L’oposició consta de tres exercicis: un primer exercici teòric tipus test, un segon exercici oral i un tercer exercici de caràcter pràctic. Un cop finalitzats els tres exercicis, el tribunal qualificador número 1 publicarà la llista de persones aspirants que han superat l’oposició, Aquesta llista estarà ordenada de major a menor puntuació total acumulada dels tres exercicis. El nombre total de persones aprovades no podrà superar el nombre de places convocades.
Un cop superada la fase d’oposició, les persones aspirants han de realitzar un curs teòric-pràctic de caràcter selectiu al Centre d'Estudis Jurídics.
Promoció a les universitats
Per tal de difondre la convocatòria d’aquestes beques, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha participat en diverses jornades universitàries adreçades a estudiants del Grau en Dret.
El passat 3 d’abril, el CEJFE va participar en la Jornada de sortides professionals del Grau en Dret de la Universitat Rovira i Virgili, celebrada al Campus Catalunya. També, el dia 8 d’abril, representants del CEJFE van participar a la sessió sobre sortides professionals del Grau en Dret de la Universitat de Barcelona.
En ambdues jornades hi van col·laborar representants d’altres institucions i carreres professionals jurídiques, com ara l’Advocacia de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els centres penitenciaris o les notaries i els registres.