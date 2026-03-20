La influencer de Tarragona que se fue a China y ahora triunfa enseñando idiomas

Imagen de Clàudia Pérez, la influencer de Reus que se fue a China y ahora arrasa en las redes sociales.Instagram

La influencer de Reus Clàudia Pérez ha convertido su pasión por los idiomas en un proyecto de éxito en China. Con más de 218.000 seguidores en TikTok y su propia academia de idiomas, Kejia Academy, Pérez dirige un equipo de docentes que enseñan a cientos de alumnos mientras comparte su vida en el país asiático.

Nacida en Reus, su historia combina curiosidad, emprendimiento y valentía. De pequeña soñaba con dedicarse a la música, pero su pasión por los idiomas la llevó a estudiar chino como hobby durante el bachillerato, y más tarde a cursar Lenguas Modernas y sus Literaturas en Granada, con la idea de dedicarse a la traducción y la interpretación.

En 2019 viajó a Shenzhen como au pair y aquel primer contacto con China cambió su vida. Allí convivió con una familia local, aprendió el idioma y se enamoró del país. “No te puedo explicar qué es China hasta que no vengas a verme”, asegura, recordando el fuerte choque cultural que vivió al llegar.

Tras graduarse, decidió asentarse en China y probar suerte con clases de idiomas. Un amigo le sugirió crear contenido en redes para darse a conocer, y el boca a boca funcionó ya que, a día de hoy, dirige Kejia Academy junto a otra profesora, que cuenta con unos veinte docentes y enseña una decena de idiomas a alrededor de 300 alumnos.

Para Pérez, conocer el idioma local es la clave para integrarse y crear oportunidades. Además de las clases, organiza campamentos de verano que combinan aprendizaje con la exploración cultural, con el objetivo de que los estudiantes vivan la experiencia completa del país y se enamoren de su cultura.

Aunque ahora se centra en dirigir su academia y en crear contenidos, Pérez no descarta retomar su sueño de la interpretación en el futuro. “Para poder ser intérprete necesito dominar muy bien el chino, y aún no estoy preparada para interpretar simultáneamente”, reconoce, mirando a medio plazo su vida en China y dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades profesionales.