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La influencer de Tarragona que se fue a China y ahora triunfa enseñando idiomas

Clàudia Pérez suma miles de seguidores en las redes sociales y ha fundado una academia de idiomas en China

Imagen de Clàudia Pérez, la influencer de Reus que se fue a China y ahora arrasa en las redes sociales.

Imagen de Clàudia Pérez, la influencer de Reus que se fue a China y ahora arrasa en las redes sociales.Instagram

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Sergi Peralta MorenoDaniel Cabezas RamírezRedactor

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La influencer de Reus Clàudia Pérez ha convertido su pasión por los idiomas en un proyecto de éxito en China. Con más de 218.000 seguidores en TikTok y su propia academia de idiomas, Kejia Academy, Pérez dirige un equipo de docentes que enseñan a cientos de alumnos mientras comparte su vida en el país asiático.

Nacida en Reus, su historia combina curiosidad, emprendimiento y valentía. De pequeña soñaba con dedicarse a la música, pero su pasión por los idiomas la llevó a estudiar chino como hobby durante el bachillerato, y más tarde a cursar Lenguas Modernas y sus Literaturas en Granada, con la idea de dedicarse a la traducción y la interpretación.

En 2019 viajó a Shenzhen como au pair y aquel primer contacto con China cambió su vida. Allí convivió con una familia local, aprendió el idioma y se enamoró del país. “No te puedo explicar qué es China hasta que no vengas a verme”, asegura, recordando el fuerte choque cultural que vivió al llegar.

Tras graduarse, decidió asentarse en China y probar suerte con clases de idiomas. Un amigo le sugirió crear contenido en redes para darse a conocer, y el boca a boca funcionó ya que, a día de hoy, dirige Kejia Academy junto a otra profesora, que cuenta con unos veinte docentes y enseña una decena de idiomas a alrededor de 300 alumnos.

Para Pérez, conocer el idioma local es la clave para integrarse y crear oportunidades. Además de las clases, organiza campamentos de verano que combinan aprendizaje con la exploración cultural, con el objetivo de que los estudiantes vivan la experiencia completa del país y se enamoren de su cultura.

Aunque ahora se centra en dirigir su academia y en crear contenidos, Pérez no descarta retomar su sueño de la interpretación en el futuro. “Para poder ser intérprete necesito dominar muy bien el chino, y aún no estoy preparada para interpretar simultáneamente”, reconoce, mirando a medio plazo su vida en China y dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades profesionales.

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