Condenados a 8 años de prisión tres hermanos que participaron en un tiroteo entre 2 clanes rivales en Reus en 2024

Tres de los cinco hombres acusados de varios delitos, entre ellos de homicidio en grado de tentativa, y sus abogados, al inicio del juicio.ACN

La Audiencia de Tarragona ha condenado a ocho años de prisión a los tres hermanos de un clan familiar por participar en un tiroteo en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus el 17 de enero de 2024. En la sentencia que ha tenido acceso ACN, el tribunal impone seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y dos años más por el delito de tenencia de armas prohibidas/modificadas con el de depósito de armas de fuego. También los priva del derecho a tenencia de armas por un tiempo superior a tres años a la pena de prisión.

En cambio, ha absuelto los otros dos investigados, miembros del grupo rival, porque considera que la prueba practicada durante el juicio no ha estado «suficiente» para acreditar que sean los autores. Fiscalía les pedía 20 y 32 años de prisión.