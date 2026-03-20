Clàudia Pérez, de Reus a China

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Clàudia Pérez es traductora e intérprete, fundadora y directora de una academia de idiomas (Kejia) y creadora de contenidos. Nacida en Reus, los designios de la vida la llevaron por Torredembarra, Marruecos y Granada y, en la actualidad, se ha establecido en China. La llegada supuso un «choque cultural muy fuerte» y, a pesar de haber ido asimilándolo, se da cuenta de su extraordinariedad al recibir conocidos. «No te puedo explicar qué es China hasta que no vengas a verme», asegura.

De pequeña, Pérez quería dedicarse a la música. Les melodías siempre habían sonado en casa y, ella, tocaba el violín. Pero, al acercarse a la mayoría de edad, «quería hacer otras cosas». Conocer idiomas la apasionaba. Durante Bachillerato, se apuntó a una escuela de chino «como hobby» y «me acabó gustando». «Podría estudiar traducción», pensó. Dicho y hecho, se marchó a Granada para cursar Lenguas Modernas y sus Literaturas, soñando dedicarse a la traducción y la interpretación. El accidente que sufrió su padre en el 2020 provocó un cambio de paradigma. No sólo tuvo que convivir con su pérdida, sino que también «tuvo que ponerme a trabajar y espabilarme». «Por eso empecé a dar clases, pero no tenía ninguna intención de ser profesora», explica.

Durante la carrera universitaria, su interés por China reavivó. Quería ir de Erasmus a Pekín. No obtuvo la plaza y «me quedó la espina clavada». En verano del 2019, viajó a Shenzhen de au pair. «Estuve cuatro meses y me enamoré; me encantó la experiencia», explica. Convivió con una familia local, aprendió mucho del idioma y, al licenciarse, «no sabía qué hacer». «Si quiero perfeccionar el chino y hablarlo perfectamente, lo único que puedo hacer es marcharse a China», pensó. «Y así lo hice».

«No te puedo explicar qué es China hasta que no vengas a verme»

Establecida en Asia, decidió intentar «sobrevivir» con las clases. «¿Por qué no haces vídeos para redes sociales y, así, puedes publicitarte?», le planteó un amigo. Empezó con TikTok y, hoy día, ya reúne una comunidad de 218.000 seguidores. Apareció en la vuelta al mundo de Plex. El boca a boca funcionó. En noviembre del 2023, unió fuerzas con otra profesora y «fue cuando surgió la idea de tener una academia». En la actualidad, Kejia reúne a una veintena de docentes, enseña una decena de idiomas y ha llegado a los 300 alumnos.

Quien visita China por primera vez vive un choque cultural «muy bestia», «sobre todo si no hablas chino». «Si eres extranjero, vives en una burbuja de extranjeros, es muy difícil hacerte amigo de un chino», reflexiona. Conocer el idioma es una gran puerta de entrada. Y es que el país, a pesar de no ser perfecto, «está mucho más avanzado en muchas cosas». «Hay muchísimas oportunidades», afirma Pérez. «Siempre recomiendo a la gente que venga a China», remata. Para entender su realidad y diversidad y que cada uno se conforme su opinión, organiza campamentos estivales en que las lecciones se combinan con el descubrimiento del país. «Mi idea es que se marchen de China enamorados, queriendo aprender chino y que vean que es superdiferente de lo que se habían imaginado», asegura.

Clàudia Pérez está «muy contenta con lo que hemos conseguido» y «pretendo centrarme en eso». De cara a un futuro, «me gustaría dedicarme a la interpretación porque es lo que tenía previsto hacer», pero «no me pongo ningún tipo de prisa». «Para poder ser intérprete, necesito dominar muy bien el chino y todavía no estoy para poder interpretar simultáneamente», reconoce. «Me veo en China a medio plazo, unos 6 o 7 años, y después veremos qué me presentará el futuro», concluye.