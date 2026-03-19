El personal de los Servicios Educativos del Baix Camp denuncia que trabaja con «graves deficiencias» en Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La antigua Escola Ciutat de Reus espera movimientos. A falta de las obras para adaptarse al proyecto pedagógico de la Escola Els Ganxets y convertirse en su nueva casa, el Departamento de Educación ejecutó trabajos para adecuar unos espacios para que los Servicios Educativos del Baix Camp desarrollen su actividad. Esta intervención de acondicionamiento ya se ha completado, pero el personal aún no se ha trasladado a las renovadas dependencias y, mientras tanto, algunos equipos se encontrarían en condiciones «infrahumanas».

Personal de los Servicios Educativos del Baix Camp ha explicado a Diari Més que las instalaciones actuales «presentan graves deficiencias de habitabilidad y confort, que se han ido agravando por la falta de mantenimiento». La plantilla subraya que el confort térmico es el aspecto más preocupante, dado que no funcionaría la calefacción en algunos espacios y «provoca temperaturas que han llegado por debajo de los 12 grados». Al enchufar estufas eléctricas, los plomos «saltan continuamente», hecho que «interrumpe el trabajo cada vez que sucede, sobre todo los primeros días de la semana y en días lluviosos». Los trabajadores denuncian, también, la caída parcial de un techo o escapes de agua y de radiadores.

Según el personal de los Servicios Educativos del Baix Camp, la situación es fruto de una «falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Reus y el Departamento de Educación» sobre «quien asume ciertos gastos como la contratación de los contadores de luz». Tal como afirman, el diálogo no fructificaba en el 2024 y, en la actualidad, continúa atascado. Además, aseguran que la coordinadora de los Servicios Educativos del Baix Camp del anterior curso dio a conocer el caso a la dirección de los Servicios Territoriales de Educación, «pero no hubo respuesta». «Hay una dejadez en la gestión y nadie es capaz de desencallar este tema; mientras tanto, algunos de los trabajadores sufren situaciones que la misma administración sanciona», lamentan.

Delante de este escenario, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha respondido que «sigue trabajando para alcanzar el traslado del personal en los nuevos espacios lo antes posible». «Cuando tengamos novedades, informaremos», señala.

Los trabajadores están a la espera de trasladarse a unas nuevas dependencias

Por su parte, el Ayuntamiento de Reus afirma que se ha puesto «a disposición» de los Servicios Territoriales de Educación y que «dará apoyo técnico y acompañamiento para facilitar la redacción del proyecto eléctrico y la conexión a la red de las nuevas instalaciones de los Servicios Educativos del Baix Camp, en unos espacios diferenciados de la antigua Escola Ciutat de Reus». Una vez se complete la conexión, «el personal de los servicios educativos se podrá trasladar a las nuevas instalaciones y dejar las actuales», unas dependencias que «en los últimos años se han hecho actuaciones de mantenimiento menores dada la previsión de cambio de ubicación de los servicios y la previsión del Departamento de hacer una remodelación integral del edificio para trasladar la Escola Els Ganxets», reconocen fuentes municipales. «El Ayuntamiento de Reus confía en que este proyecto avance próximamente fruto de la intensa colaboración con los Servicios Territoriales de Educación del último año», cierran.

Els Ganxets

Además, el Departamento de Educación trabaja con la previsión de que las obras para trasladar la Escola Els Ganxets a la antigua Ciutat de Reus se puedan producir entre junio del 2026 y enero del 2028, con una inversión estimada de 3,9 millones de euros. La financiación está «garantizada» a través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la renovación, extensión y construcción de equipamientos educativos públicos.