La Fiesta de la Primavera de Reus animará a «ponerse en forma» para las compras

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Fiesta de la Primavera del Vuelco de Reus arrancará una nueva edición el 21 de marzo y se alargará hasta el 28 de marzo con una propuesta de dinamización comercial que combinará la moda, el juego, la experiencia y la participación para «vivir el comercio de proximidad», en palabras del presidente de la entidad comercial, Víctor Perales. No obstante, el hilo de conductor del programa de actividades será «ponernos en forma para la nueva temporada de compras», explicó Perales. A través de la aplicación móvil de la asociación, se propondrán retos interactivos en los establecimientos asociados, como subir y bajar bolsas de la compra, en un entrenamiento «al estilo militar».

Quién supere los obstáculos, tendrá que fotografiarse para registrar su actuación y optará a varios premios. Además, el 27 de marzo, se llevará a cabo un espectáculo itinerante para ponerse en forma con ejercicios cotidianos de una jornada comercial. No obstante, la Fiesta de la Primavera arrancará con un desfile de moda en la calle de Sant Elies, organizada por la tienda Bewai y la escuela de modelos Magda Simó (MsM). También se celebrarán los Juegos de los Residuos, una propuesta lúdica que pretenderá promover la prevención a través de la imaginación, la creatividad y el juego manipulativo, «sin pantallas, ni teléfonos», afirmó Perales.